MSI amplia la famiglia Claw: arriva in Italia la nuova Claw 7 AI+

MSI continua a investire nel settore del gaming portatile e lancia ufficialmente in Italia la Claw 7 AI+, nuovo modello della sua linea di dispositivi handheld . La console arriva per ampliare l'offerta della serie Claw, affiancandosi alle versioni Claw 8 AI+ e Claw A1M, con l'obiettivo di offrire un'esperienza da PC da gioco in formato compatto e versatile.

Una console compatta con potenza da PC

La nuova MSI Claw 7 AI+ punta sulla portabilità senza rinunciare alle prestazioni. Il display Full HD da 7 pollici a 120Hz garantisce un'ottima fluidità visiva, mentre la combinazione tra processore Intel Core Ultra 7 e GPU Intel Arc offre prestazioni solide anche con titoli moderni. Il design ergonomico e il sistema di raffreddamento avanzato consentono sessioni prolungate di gioco senza surriscaldamento, mentre la batteria di lunga durata e la porta Thunderbolt 4 rendono il dispositivo adatto anche a un uso misto tra intrattenimento e produttività. In Italia, è disponibile a €899.

Accanto al nuovo modello da 7", resta in gamma la MSI Claw 8 AI+, pensata per chi cerca prestazioni di livello desktop. Equipaggiata con CPU Intel Core Ultra 7 di seconda generazione, batterie più capienti e ottimizzazioni energetiche, questa versione adotta la tecnologia Cooler Boost HyperFlow per migliorare la dissipazione del calore. Il doppio ingresso Thunderbolt 4 e il supporto alle funzioni Copilot+ la rendono una soluzione completa anche per lo studio e la produttività. Grazie all'MSI App Player, può inoltre eseguire sia titoli Windows che Android. È disponibile in diverse edizioni, tra cui Polar Tempest e Super Pack, a partire da €999.