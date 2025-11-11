MSI amplia la famiglia Claw: arriva in Italia la nuova Claw 7 AI+

MSI continua a investire nel settore del gaming portatile e lancia ufficialmente in Italia la Claw 7 AI+, nuovo modello della sua linea di dispositivi handheld. La console arriva per ampliare l'offerta della serie Claw, affiancandosi alle versioni Claw 8 AI+ e Claw A1M, con l'obiettivo di offrire un'esperienza da PC da gioco in formato compatto e versatile.
Una console compatta con potenza da PC
La nuova MSI Claw 7 AI+ punta sulla portabilità senza rinunciare alle prestazioni. Il display Full HD da 7 pollici a 120Hz garantisce un'ottima fluidità visiva, mentre la combinazione tra processore Intel Core Ultra 7 e GPU Intel Arc offre prestazioni solide anche con titoli moderni. Il design ergonomico e il sistema di raffreddamento avanzato consentono sessioni prolungate di gioco senza surriscaldamento, mentre la batteria di lunga durata e la porta Thunderbolt 4 rendono il dispositivo adatto anche a un uso misto tra intrattenimento e produttività. In Italia, è disponibile a €899.
Accanto al nuovo modello da 7", resta in gamma la MSI Claw 8 AI+, pensata per chi cerca prestazioni di livello desktop. Equipaggiata con CPU Intel Core Ultra 7 di seconda generazione, batterie più capienti e ottimizzazioni energetiche, questa versione adotta la tecnologia Cooler Boost HyperFlow per migliorare la dissipazione del calore. Il doppio ingresso Thunderbolt 4 e il supporto alle funzioni Copilot+ la rendono una soluzione completa anche per lo studio e la produttività. Grazie all'MSI App Player, può inoltre eseguire sia titoli Windows che Android. È disponibile in diverse edizioni, tra cui Polar Tempest e Super Pack, a partire da €999.
Claw A1M: l’ingresso nel mondo del gaming handheld
Chi vuole provare il formato handheld senza spendere troppo può scegliere la MSI Claw A1M, il modello d'ingresso della serie. Anche qui troviamo uno schermo FHD da 7 pollici a 120Hz con copertura del 100% della gamma sRGB, abbinato a processori Intel Core Ultra 5 o Ultra 7, grafica Intel Arc e 16 GB di RAM LPDDR5. La batteria di lunga durata, insieme a un SSD PCIe Gen 4 da 512 GB, garantisce una buona autonomia e prestazioni equilibrate. Il prezzo parte da €399, rendendola la proposta più accessibile della linea. Con la gamma Claw, MSI propone un approccio che fonde il mondo del PC e quello delle console portatili, offrendo libertà di gioco e versatilità d'uso. Che si tratti di giocare, studiare o lavorare, i nuovi modelli coprono diverse esigenze e fasce di prezzo, consolidando la posizione dell'azienda tra i protagonisti della scena handheld gaming in Europa.