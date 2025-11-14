Apple e OpenAI dovranno affrontare in tribunale xAI: accuse di monopolio e favoritismi sull’integrazione IA

La controversia tra xAI, la startup di Elon Musk, e i colossi Apple e OpenAI entra ufficialmente nel vivo. Come riportato da Bloomberg, il giudice distrettuale del Texas Mark Pittman ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata da Apple e OpenAI, stabilendo che le due aziende dovranno proseguire nel processo e presentare ulteriori argomentazioni a sostegno della loro posizione.

La causa è stata avviata nell'agosto 2025, quando xAI ha accusato Apple e OpenAI di aver stretto un accordo volto a dominare il mercato dell'intelligenza artificiale generativa. Secondo la denuncia, Apple sarebbe stata "colta alla sprovvista dai progressi dell'IA" e avrebbe quindi scelto di collaborare con OpenAI come strategia per difendere il proprio predominio nel settore smartphone.