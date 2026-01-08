Mario Tennis Fever è stato mostrato con un lungo trailer panoramico

Riempendo la Barra Frenesia, inoltre, sarà possibile scatenare un potente Colpo Frenesia ! Tuttavia anche chi gioca in difesa avrà una chance: intercettando il colpo prima che tocchi terra, l'effetto speciale potrà essere rimandato al mittente.

Caratterizzato da un roster che include quasi quaranta personaggi , con numerose new entry come Goomba, Ruboniglio, Pianta Piranha, Baby Wario e Baby Waluigi, Mario Tennis Fever punta a rinnovare la formula della serie grazie a una quantità di contenuti sorprendente e ad alcune accattivanti novità.

Nintendo ha pubblicato un lungo trailer panoramico di Mario Tennis Fever , che illustra le caratteristiche del nuovo gioco sportivo disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2 a partire dal prossimo 12 febbraio.

Modalità e funzionalità

Annunciato lo scorso settembre, Mario Tennis Fever includerà numerose modalità, come l'inedita Torri delle Sfide: una sequenza di prove sempre più impegnative che dovremo riuscire a superare per arrivare in cima.

La modalità Regole Speciali propone invece alcune varianti creative come Tiro agli anelli, basata sulla precisione, o Campo Foresta, dove il terreno di gioco può espandersi laddove si nutrano le Piante Piranha con dei colpi ben assestati.

Spazio anche alla modalità Campo Meraviglia, che introduce effetti imprevedibili ispirati a Super Mario Bros. Wonder, mentre torna la modalità Torneo, arricchita da una telecronaca in tempo reale affidata a un Fiore Parlante; e non mancano le opzioni online, tra Stanza Online e Incontri per la Classifica.

Completa l'offerta una modalità Storia inedita, pensata sia come tutorial avanzato sia come vera campagna single player: in questa avventura misteriosi mostri trasformano Mario, Luigi, Peach, Wario e Waluigi in bebè, costringendoli a riapprendere le tecniche tennistiche per tornare alla normalità.

Infine, Mario Tennis Fever supporta la funzione GameShare, che consente a un massimo di tre giocatori nelle vicinanze di unirsi alla partita anche se solo uno possiede il gioco su Nintendo Switch 2, utilizzando un Nintendo Switch 2 o un Nintendo Switch.