Comunicazione ufficiale della Redazione

Nel corso di una live sul canale Twitch di Multiplayer.it, un nostro collaboratore ha utilizzato una terminologia inappropriata e offensiva nel riferirsi al content creator Davide Persiani. Come redazione prendiamo le distanze da quanto accaduto e vogliamo precisare che il collaboratore si è espresso a titolo puramente personale e il suo comportamento e i termini utilizzati non riflettono in nessun modo i pensieri e i valori che vogliamo promuovere sui vari canali di Multiplayer.it.

Abbiamo valutato con attenzione e avviato una serie di provvedimenti per fare in modo che episodi di questo tipo non solo non si ripetano, ma che possano contribuire a creare un ambiente più rispettoso e professionale da adesso in poi. La collaborazione con il collaboratore coinvolto sarà sospesa, al netto del completamento degli impegni professionali già assunti.

Ci scusiamo con Davide Persiani e con la nostra community.