160

Comunicazione ufficiale della Redazione

La posizione della redazione su quanto avvenuto in live

NOTIZIA di La Redazione   —   23/09/2025
Multiplayer.it

Nel corso di una live sul canale Twitch di Multiplayer.it, un nostro collaboratore ha utilizzato una terminologia inappropriata e offensiva nel riferirsi al content creator Davide Persiani. Come redazione prendiamo le distanze da quanto accaduto e vogliamo precisare che il collaboratore si è espresso a titolo puramente personale e il suo comportamento e i termini utilizzati non riflettono in nessun modo i pensieri e i valori che vogliamo promuovere sui vari canali di Multiplayer.it.

Abbiamo valutato con attenzione e avviato una serie di provvedimenti per fare in modo che episodi di questo tipo non solo non si ripetano, ma che possano contribuire a creare un ambiente più rispettoso e professionale da adesso in poi. La collaborazione con il collaboratore coinvolto sarà sospesa, al netto del completamento degli impegni professionali già assunti.

Ci scusiamo con Davide Persiani e con la nostra community.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Comunicazione ufficiale della Redazione