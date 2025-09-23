Hideo Kojima e Niantic hanno annunciato un nuovo gioco AR che sembra quasi Death Stranding nella realtà

Ricordiamo infatti che stiamo parlando degli autori di Pokémon GO , Pikmin Bloom, Monster Hunter Now, Peridot, Harry Potter: Wizards Unite e altri, tutti incentrati sull'esplorazione del mondo in realtà aumentata per scoprire elementi di gioco inseriti all'interno di mappe reali.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti anche perché il trailer , visibile qui sotto e girato dal vivo, consente solo di farsi qualche vaga idea sulle caratteristiche di questo software, che tuttavia sembra chiaramente incentrato sul sistema di geolocalizzazione e realtà aumentata che caratterizza le produzioni di Niantic.

Al termine dell'evento Beyond the Strand, che si è tenuto nelle ore scorse e ha presentato diversi nuovi progetti in corso presso Kojima Productions, Hideo Kojima e Niantic hanno anche annunciato un nuovo progetto in realtà aumentata , un gioco o forse un'esperienza interattiva che sembra incentrata sull' esplorazione a piedi del mondo reale .

L'avventura dell'esplorazione reale nel mondo

Il trailer si intitola A New Dawn, ma non sembra che questo sia anche il titolo del gioco, che al momento non ha ancora un nome definito, tanto per far capire come si tratti ancora di un progetto in fase preliminare.

Si nota indubbiamente il tocco di Hideo Kojima, tanto che in certi momenti sembra di assistere alla presentazione di una sorta di Death Stranding ambientato nella realtà, ma per il momento ci troviamo di fronte a una sorta di concept video che illustra soprattutto l'idea alla base del nuovo titolo.

Il gioco utilizzerà la tecnologia proprietaria IA di Niantic Spatial, compagnia ormai specializzata nel coniugare la geolocalizzazione, l'uso di mappe reali e l'applicazione di elementi di gioco in realtà aumentata, e anche questo è probabilmente destinato a uscire su piattaforme mobile.

In base a quanto riferito da Hideo Kojima durante la presentazione Beyond the Strand, dalla quale sono arrivati anche un nuovo e inquietante trailer di OD e notizie su Physint con una key art ufficiale, l'idea è di creare un gioco che esca dallo schermo e invada la vita reale.

"Non posso ancora entrare nei dettagli, ma se stai scalando una montagna, lì c'è comunque intrattenimento. Per fare un esempio azzardato, è come il vero Death Stranding, nel mondo reale, dove puoi entrare in contatto con le persone o con l'ambiente reale della tua città", ha spiegato Kojima.

"Prima si parlava di realtà virtuale, ma questa volta sto pensando di entrare in contatto con l'ambiente reale".