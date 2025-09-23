Death Stranding Mosquito è stato mostrato con un trailer: è l'anime di Death Stranding

L'anime di Death Stranding ha trovato il proprio sceneggiatore: è un nome famoso di una serie HBO

Un evento molto interessante

Anche alla luce del nuovo teaser trailer di OD, non c'è dubbio che l'evento Beyond the Strand sia stato ricco di interessanti novità per i tantissimi fan delle opere di Hideo Kojima, e la presentazione del lungometraggio animato tratto da Death Stranding è un'ulteriore conferma.

Stando alla descrizione ufficiale del teaser, il regista di Death Stranding Mosquito è Hiroshi Miyamoto, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Aaron Guzikowski, autore di Prisoners e The Red Road. L'animazione è stata infine curata da ABC Animation Studio.