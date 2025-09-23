Death Stranding Mosquito è stato mostrato con un trailer: è l'anime di Death Stranding

Death Stranding Mosquito è stato mostrato con un teaser trailer nel corso dell'evento Beyond the Strand: si tratta del titolo (provvisorio) del tanto chiacchierato anime basato sulla serie Death Stranding.
Nel video vediamo un personaggio inedito, dotato di un'appendice che gli fuoriesce dalla bocca composta dalla stessa sostanza dei BT e che lo rende appunto simile a una zanzara, mentre cerca di liberare qualcuno da una prigione subacquea.
Dopodiché la scena si sposta per mostrare lo scontro fra Sam Porter Bridges e una bestia BT, scontro interrotto proprio del personaggio di cui sopra, che attacca con grande violenza il personaggio interpretato nei giochi da Norman Reedus.
A questo punto comincia uno spettacolare combattimento fra i due uomini, che si infliggono colpi devastanti fino al termine del filmato, che purtroppo non rivela ulteriori dettagli sul progetto né tantomeno un periodo di uscita.
Un evento molto interessante
Anche alla luce del nuovo teaser trailer di OD, non c'è dubbio che l'evento Beyond the Strand sia stato ricco di interessanti novità per i tantissimi fan delle opere di Hideo Kojima, e la presentazione del lungometraggio animato tratto da Death Stranding è un'ulteriore conferma.
Stando alla descrizione ufficiale del teaser, il regista di Death Stranding Mosquito è Hiroshi Miyamoto, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Aaron Guzikowski, autore di Prisoners e The Red Road. L'animazione è stata infine curata da ABC Animation Studio.