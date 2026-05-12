WhatsApp prepara un messaggio di benvenuto automatico per aiutare i nuovi membri a "orientarsi" subito nei gruppi

WhatsApp continua a migliorare l'esperienza dei gruppi introducendo strumenti pensati per aiutare i nuovi membri a inserirsi più facilmente nelle conversazioni. Dopo la funzione annunciata a febbraio per condividere parte della cronologia recente, l'app sta lavorando a un ulteriore sistema dedicato all'accoglienza.
La funzione già presentata consente di inviare ai nuovi partecipanti da 25 a 100 messaggi pubblicati nei 14 giorni precedenti. I contenuti condivisi vengono evidenziati con un colore differente e restano protetti dalla crittografia end-to-end, così soltanto i membri del gruppo possono leggerli.
I dettagli sulla nuova funzione per i gruppi WhatsApp
Con la più recente versione beta di WhatsApp per Android 2.26.19.2, disponibile tramite Google Play Store, è emersa una nuova funzione ancora in sviluppo. Gli amministratori potranno creare un breve messaggio introduttivo da mostrare automaticamente a chi entra nel gruppo per la prima volta.
L'obiettivo è rendere immediatamente chiaro il tema della chat, eventuali regole e il tipo di discussioni previste. Sebbene esista già la descrizione del gruppo, molti utenti tendono a ignorarla e si concentrano direttamente sui messaggi più recenti. Un saluto automatico consentirebbe quindi di mettere in evidenza le informazioni più importanti.
Anche questa nuova funzione di WhatsApp sarà facoltativa
Secondo le prime indicazioni, ogni gruppo dovrebbe avere un solo messaggio di benvenuto condiviso tra tutti gli amministratori, così da mantenere un'introduzione uniforme. Il testo potrebbe, ad esempio, invitare i nuovi membri a presentarsi e a partecipare fin da subito alla conversazione.
La funzione sarà facoltativa e non verrà attivata automaticamente. Gli amministratori dovranno abilitarla manualmente nelle impostazioni dei permessi del gruppo e personalizzarne il contenuto.
WhatsApp sta ancora perfezionando il sistema e prevede di distribuirlo gradualmente agli utenti beta in un futuro aggiornamento. Pensate possa trattarsi di una nuova funzione utile? Fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti.
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