WhatsApp prepara un messaggio di benvenuto automatico per aiutare i nuovi membri a "orientarsi" subito nei gruppi

La funzione già presentata consente di inviare ai nuovi partecipanti da 25 a 100 messaggi pubblicati nei 14 giorni precedenti. I contenuti condivisi vengono evidenziati con un colore differente e restano protetti dalla crittografia end-to-end , così soltanto i membri del gruppo possono leggerli.

WhatsApp continua a migliorare l'esperienza dei gruppi introducendo strumenti pensati per aiutare i nuovi membri a inserirsi più facilmente nelle conversazioni . Dopo la funzione annunciata a febbraio per condividere parte della cronologia recente, l'app sta lavorando a un ulteriore sistema dedicato all'accoglienza.

I dettagli sulla nuova funzione per i gruppi WhatsApp

Con la più recente versione beta di WhatsApp per Android 2.26.19.2, disponibile tramite Google Play Store, è emersa una nuova funzione ancora in sviluppo. Gli amministratori potranno creare un breve messaggio introduttivo da mostrare automaticamente a chi entra nel gruppo per la prima volta.

L'obiettivo è rendere immediatamente chiaro il tema della chat, eventuali regole e il tipo di discussioni previste. Sebbene esista già la descrizione del gruppo, molti utenti tendono a ignorarla e si concentrano direttamente sui messaggi più recenti. Un saluto automatico consentirebbe quindi di mettere in evidenza le informazioni più importanti.