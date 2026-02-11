CD Projekt RED ha assunto un nuovo director per l'Intelligenza Artificiale, veterano di BioWare

Pare la persona giusta per una compagnia focalizzata sui giochi di ruolo, ma a questo giro avrà un ruolo diverso dal solito: sarà il director della divisione dedicata alla tanto criticata ma sempre più presente intelligenza artificiale .

I dettagli sul nuovo director dell'IA di CD Projekt RED

Kieken, basandoci sul profilo LinkedIn, ha lavorato presso BioWare per otto anni, iniziando come produttore di Sonic Chronicles, un gioco di SEGA per Nintendo DS e passando poi a progetti come Mass Effect 2 e 3 (Development Director) e poi Mass Effect Andromeda (Project Development Director). È stato anche co-fondatore dello studio di Montreal.

Si è poi spostato in altre compagnie, fino a fondare AI Redefined (AIR), una startup dedicata all'intelligenza artificiale, acquistata da CM Labs nell'aprile 2025. Ora, si è spostato presso CD Projekt RED, portando chiaramente la propria esperienza con la tecnologia. Secondo LinkedIn, il suo ruolo è quello di "responsabile della visione e della strategia aziendale in materia di IA per sfruttare il meglio del Machine Learning per dare vita a GDR rivoluzionari."

Cosa ne pensate di questa mossa di CD Projekt RED? Vi segnaliamo infine che The Witcher 4, 5 e 6 usciranno nell'arco di 6 anni e forse l'IA avrà un peso fondamentale per allora.