Le cuffie Sony con cancellazione del rumore sono in sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili le cuffie Sony con cancellazione del rumore. Si tratta di due modelli differenti, ovvero WH-1000XM5 e WH-1000XM6.
Le WH-1000XM5 sono disponibili a 255,20 €, precisamente nella colorazione nera. Se siete interessati, potete acquistarle direttamente tramite questo link.
Le Sony WH-1000XM6 costano invece 396,03 € e sono disponibili in tre colorazioni diverse: nero, argento e blu. Assicuratevi di selezionare manualmente la vostra preferita andando su questo link. Queste offerte sono valide fino al 18 ottobre, quindi vi suggeriamo di approfittarne.
Cuffie Sony in sconto per un periodo limitato
Queste cuffie sono dotate di cancellazione del rumore avanzata, con audio ad alta risoluzione e una qualità di chiamata impeccabile. La tecnologia LDAC consente l'ascolto in risoluzione per un suono ricco e convincente, mentre il driver di precisione ottimizza la sensibilità alle alte frequenze. Per quanto riguarda l'autonomia, si tratta di un prodotto in grado di offrire fino a 30 ore. Se siete alla ricerca di un buon prodotto, queste due opzioni sono perfette per voi.
Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.