Nocturnal, abbiamo provato un action platform dove la fiamma purifica e uccide

Queste sezioni platform non sono mediamente particolarmente complesse. Nelle prime fasi abbiamo proseguito senza mai essere sconfitti, ma nell'ultimo quarto d'ora della demo sono iniziate a comparire sezioni un attimo più complesse. La speranza è che la complessità strutturale delle aree continui ad aumentare in modo regolare nel corso del gioco, poiché le prime aree non ci hanno particolarmente impressionato a causa di un'eccessiva semplicità: è accettabile come tutorial, ma il gioco completo avrà bisogno di più originalità per emergere. Verso la fine della demo sono state introdotte alcune nuove idee interessanti (come fonti di luce monouso che costringono a ragionare su quando usarle per non rimanere al buio), ma la demo finisce sul più bello quindi per ora non possiamo dare conferme.

Controller alla mano, Nocturnal è un'avventura lineare che ci vede muoverci continuamente da sinistra verso destra, esplorando vari edifici dell'isola. Di norma, ogni sezione propone una fiamma dalla quale partire e un percorso preciso da seguire, con piattaforme e torce da accendere che fungono da interruttore per porte e ascensori. Come detto, la fiamma della spada dura poco, ma accendendo una nuova torcia si ricarica. L'obiettivo è quindi mantenere movimenti fluidi ed efficienti, senza perdere troppo tempo: in caso contrario dobbiamo ricominciare o, spesso, è praticamente game over visto che l'oscurità ci elimina in un attimo.

Per avere una sola speranza di salvezza Ardeshir deve utilizzare il fuoco . Più precisamente, il soldato è in grado di dare temporaneamente fuoco alla propria sciabola colpendo una fiamma viva. L'effetto dura pochi secondi, ma permette di dissipare l'oscurità, diventare più veloci e colpire più duramente il nemico. Il fuoco è quindi un elemento narrativo, ma anche e soprattutto di gameplay, che detta i ritmi dell'intera avventura, perlomeno in questa demo.

Noi siamo Ardeshir , un giovane soldato della Fiamma Perpetua, più precisamente un disertore che ha deciso di tornare alla propria patria, l'isola di Nahran. Dopo un lungo viaggio in mare, il nostro approda nei resti di quella che era la sua casa, oramai quasi del tutto distrutta. Pochi sono sopravvissuti e la speranza è che la sorella del protagonista sia tra essi. Per andare alla sua ricerca, però, si deve affrontare le nebbia, un'oscurità che avvelena e trasforma le persone in mostruosità umanoidi.

Combattimenti infuocati

Le fiamme tagliano la nebbia oscura di Nocturnal con un bell'effetto visivo

In modo regolare ci sono anche degli scontri da affrontare. In alcune sezioni platform nelle quali la fuga è la priorità, è possibile anche ignorare i nemici e andare oltre, ma in alcune zone le battaglie sono obbligatorie per avanzare.

Il sistema di combattimento è molto semplice. Ardeshir è più veloce a schivare e attaccare se la sciabola è infuocata, quindi è importante non solo focalizzarsi sui nemici, ma anche colpire a intervalli una torcia (spesso posta a portata di salto ma troppo in alto perché possa essere colpita per sbaglio nel mezzo del combattimento) per rimanere "carichi". Oltre a una semplice combo, il nostro soldato può deviare al volo proiettili lanciati dai nemici. In media le battaglie sono abbastanza semplici, visto che basta colpire e schivare in modo regolare per evitare di subire troppi danni.

Il fuoco di Nocturnal è il nostro primo alleato in battaglia

Ardeshir può inoltre ottenere alcune abilità aggiuntive, spendendo una valuta che si ottiene abbattendo avversari e rompendo vasi. La prima che otteniamo è la possibilità di consumare tutta la fiamma della sciabola per curarci, il che significa che se siamo al sicuro di fronte a una torcia possiamo curarci completamente. Durante il combattimento non è una soluzione facile da applicare, in quanto richiede qualche secondo di carica ed è facile essere interrotti. Possiamo però anche consumare l'intera fiamma per un colpo potente, ma nella demo non siamo riusciti a capire quanto potrà essere rilevante questa mossa in quanto l'abbiamo ottenuta poco prima della conclusione. In ogni caso, le battaglie si basano sul porre attenzione ai ritmi d'attacco dei nemici, deviando proiettili e schivando al momento giusto. Funziona, almeno nella demo, e ogni dieci minuti venivano introdotti nuovi nemici, con anche un boss verso la fine del provato che non ci ha in realtà messi in reale difficoltà.

Se la varietà dovesse rimanere buona nel corso di tutto il gioco, Nocturnal potrebbe essere piacevole. Anche il fatto che la durata non sarà eccessiva rassicura sul fatto che difficilmente causerà noia, ma per il momento si tratta più di un'impressione.

Alcuni nemici non sono corrotti dall'oscurità in Nocturnal e di solito sono i più forti

Ad annoiare già in questa demo è invece l'ambientazione. Pur essendo ben disegnate, le aree sono subito molto ripetitive. Speriamo vivamente che nel reso di Nocturnal vi siano aree diverse, perché quattro ore negli stessi corridoi e stanze potrebbe veramente essere troppo. Segnaliamo infine che nelle fasi più avanzate della demo vi erano sensibilissimi problemi prestazionali: speriamo che sia qualcosa che verrà risolto entro il lancio.