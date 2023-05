One Piece: il cosplay di Nami di Sid è pronto per l'estate

One Piece è un'opera che ha davvero bisogno di pochissime presentazioni. Iniziato nell'ormai lontano 1997, il manga di Eiichirō Oda e l'anime che ne è derivato rappresentano una delle opere giapponesi di maggior successo, con le avventure della ciurma di Cappello di Paglia che hanno accompagnato i lettori per decenni. One Piece è apprezzatissimo anche nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda ad esempio il cosplay di Nami realizzato da Sid, nota sui social anche come _caughtredheaded.

Nami è entrata nella ciurma di Cappello di Paglia quasi fin dall'inizio del manga e dell'anime di One Piece in qualità di navigatrice, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi.

Il cosplay di Sid è basato sulla versione di Nami dopo il salto temporale di alcuni anni che avviene a circa metà dell'opera, quindi caratterizzato da un aspetto più maturo. Parliamo di un cosplay senza particolari fronzoli ma sicuramente ben riuscito, come potrete constatare negli scatti qui sotto. Tutti gli elementi del costume sono infatti piuttosto fedeli, dall'iconica accoppiata jean e bikini, agli accessori, come il log pose sul polso e il bastone da combattimento della piratessa.

