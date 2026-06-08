Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers porta il World of Darkness in un nuovo CRPG

Il progetto nasce dalla lunga passione del team per il gioco di ruolo cartaceo . Il cofondatore e direttore creativo di Flyos, Gary Paitre, ha raccontato: "Gioco a Vampire: The Masquerade da oltre 25 anni. Il suo universo, i suoi temi e le storie che racconta mi accompagnano da gran parte della mia vita. Questa passione mi ha portato prima a realizzare Vampire: The Masquerade - CHAPTERS, il nostro adattamento come gioco da tavolo narrativo, e successivamente è diventata la forza trainante dietro Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers."

Kwalee e Flyos hanno presentato Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers , un nuovo gioco di ruolo narrativo ambientato nel World of Darkness. Il titolo arriverà su PC tramite Steam, anche se al momento non è stata annunciata una data di uscita.

Un gioco di ruolo maturo e ricco di atmosfera

Paitre ha poi spiegato la visione dello studio per il nuovo progetto: "Con Eternal Whispers vogliamo realizzare un gioco di ruolo maturo e ricco di atmosfera, a metà strada tra i classici giochi di ruolo e le moderne esperienze narrative come Disco Elysium. Il nostro obiettivo è creare un gioco in cui l'orrore personale, l'esplorazione e le scelte abbiano la stessa importanza dell'atmosfera e della narrazione."

La storia è ambientata in una Montréal contemporanea profondamente cambiata dopo la caduta del Sabbat. Il protagonista, Gabe, è un vampiro che si risveglia da un lungo torpore con i ricordi frammentati e viene coinvolto in una cospirazione legata al Tempio degli Eterni Sussurri, una gigantesca cattedrale sotterranea dedicata a un culto proibito. Durante l'indagine dovrà fare i conti con il suo passato e decidere se abbracciare la propria natura mostruosa o preservare ciò che resta della sua umanità.

Gli sviluppatori descrivono Eternal Whispers come costruito attorno alla narrazione, ai personaggi e alle conseguenze delle decisioni del giocatore. Non saranno presenti combattimenti tradizionali: sarà comunque possibile ricorrere alla violenza, alla manipolazione o ad altri approcci più brutali attraverso dialoghi e scelte narrative, influenzando alleanze, tradimenti e rapporti con gli altri personaggi.

Uno degli elementi distintivi sarà il sistema di "fail-forward storytelling", che evita i classici vicoli ciechi narrativi. Errori nelle trattative, indizi mancati o decisioni impulsive non impediranno di proseguire l'avventura, ma modificheranno il corso della storia, aprendo nuove conseguenze e percorsi alternativi. Come spiegano gli autori, ogni successo avrà un prezzo e ogni fallimento lascerà un segno.