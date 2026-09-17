Sconto stellare su Instant Gaming: Chi vuol essere miliardario? per PC e Mac crolla a meno di due euro

Scalare la piramide verso il milione non è mai stato così conveniente. Trovate Chi vuol essere miliardario? per PC e Mac a un prezzo di soli 1,59 € all'interno del catalogo di Instant Gaming, rispetto a un normale costo di listino di 30 €. Aggiungendo l'IVA al 22% per delineare la spesa esatta, il prezzo finale al checkout si attesta ad appena 1,94 €. Lo store indica un corposo sconto del 95% a schermo, ma calcolando la differenza effettiva tra il listino originale e la cifra finale tassata, vi assicurate un risparmio reale di 28,06 €. Per aggiungere il titolo direttamente alla vostra libreria Steam, vi basta riscattare la chiave digitale cliccando sul link nel box dedicato.

L'emozione del quiz show televisivo e la scalata al milione su Steam

La fedele trasposizione sviluppata da Microids vi porta direttamente sulla sedia rovente dello storico programma, mettendo alla prova la vostra cultura generale con migliaia di domande di difficoltà crescente. Le meccaniche di gioco riprendono con precisione le regole della trasmissione, mettendo a vostra disposizione gli aiuti classici come il cinquanta e cinquanta, la telefonata a casa e il parere del pubblico.

Questa edizione per PC e Mac, attivabile rapidamente tramite codice Steam, offre una completa modalità per giocatore singolo e una ricca componente multigiocatore in locale. Potete infatti sfidare fino a nove amici o parenti in diverse varianti cooperative o competitive, godendo di un comparto tecnico accessibile su ogni computer e di una riproduzione accurata dell'atmosfera e delle musiche originali dello studio.