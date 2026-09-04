La tastiera Logitech G413 SE è in offerta su Amazon: puoi acquistarla (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della tastiera Logitech G413 SE: l'offerta prevede uno sconto attivo del 44% per un costo totale e finale di 44,99€ (2,30€ in più rispetto al minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: La Logitech G413 SE è una tastiera da gaming cablata che combina un design minimalista e resistente con caratteristiche pensate per offrire prestazioni affidabili durante le sessioni di gioco.
La struttura superiore è realizzata in una lega di alluminio-magnesio spazzolato nero, che funge da elemento portante e conferisce alla tastiera un aspetto elegante e moderno. A completare il design troviamo una retroilluminazione a LED bianchi.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
I copritasti in PBT sono progettati per garantire una maggiore resistenza al calore e all'usura rispetto ai materiali tradizionali, risultando adatti a un utilizzo frequente e prolungato. Gli switch meccanici tattili offrono invece un feedback preciso durante la pressione dei tasti, contribuendo a rendere la risposta della tastiera più immediata.
Per il gaming, la G413 SE integra anti-ghosting e rollover a 6 tasti, così da assicurare una gestione più affidabile delle pressioni simultanee. Non mancano inoltre 12 tasti funzione FN dedicati ai controlli multimediali e ad altre funzioni rapide, come regolazione del volume, riproduzione, pausa, cambio traccia, disattivazione dell'audio, gestione dell'illuminazione e blocco di Windows.