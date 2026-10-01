L'aggiornamento 2.0 rivoluziona Masters of Albion, che cerca un nuovo inizio

Masters of Albion è stato letteralmente rivoluzionato con l' aggiornamento 2.0 , chiamato "New Beginnings" , il più grande ricevuto da quando è in Accesso Anticipato, che interviene in maniera sostanziale su diversi sistemi fondamentali. Il cambiamento è talmente profondo da rendere incompatibili i salvataggi della versione 1.4. Chi vuole continuare una partita già iniziata potrà utilizzare per un mese una versione pubblica della 1.4 disponibile su Steam, mentre per provare i nuovi contenuti sarà necessario creare un nuovo salvataggio.

Tantissime novità

Gli sviluppatori spiegano di aver realizzato l'aggiornamento partendo dai feedback della comunità, intervenendo soprattutto sulle prestazioni, sulla varietà delle fasi notturne, sulla profondità della progressione e sulle interazioni con il mondo di gioco. "Piuttosto che trattare questi problemi come questioni isolate, abbiamo rielaborato diversi sistemi alla base del gioco", spiegano gli autori, presentando New Beginnings come una nuova base su cui continuare lo sviluppo durante l'Accesso Anticipato.

Masters of Albion è ora molto più fluido

Uno degli interventi più importanti riguarda proprio le prestazioni. Il team ha abbandonato il precedente sistema di rendering in favore di una soluzione completamente diversa e più efficiente, ricostruendo o convertendo tutti gli asset del gioco. Secondo i test effettuati dagli sviluppatori, questo lavoro può arrivare a raddoppiare il frame rate, oltre a migliorare stabilità e reattività, anche se i risultati varieranno in base all'hardware, alla risoluzione e alle impostazioni grafiche. Un ulteriore aggiornamento previsto circa due settimane dopo New Beginnings porterà altri miglioramenti e sarà accompagnato da una nuova verifica per Steam Deck, dopo che la versione precedente se l'è vista negata.

Anche l'inizio dell'avventura è stato ampliato. Il nuovo prologo porta il giocatore nei dintorni di Oakridge, offrendo maggiori informazioni sulle origini del Prescelto prima che erediti il potere di un dio, oltre a nuove aree da esplorare, scelte e dettagli sulla storia.

Il sistema degli Ordini è stato invece completamente ripensato. Gli incarichi casuali sopra il Dispatch sono stati sostituiti da serie strutturate di missioni legate alle storie dei diversi committenti. I primi Ordini introducono nuove parti e meccaniche, mentre procedendo nell'avventura diventano disponibili ulteriori personaggi, permettendo di scegliere quale storia seguire. Alcuni incarichi ricompensano inoltre con pacchetti di parti necessari per affrontare lavori successivi, mentre gli elementi di livello superiore possono essere ottenuti durante le notti o scoperti esplorando il mondo.

Anche il Design Table è stato aggiornato per mostrare con maggiore chiarezza l'impatto delle decisioni sui costi di produzione, sui potenziali profitti, sui requisiti dei clienti e sull'allineamento morale. L'obiettivo è rendere più leggibile la scelta tra massimizzare i guadagni, soddisfare tutti i requisiti o realizzare progetti più generosi.

Una delle novità principali è inoltre la Corruzione. Ogni notte il potere della Orken Stone aumenta, diffondendo la corruzione nelle terre di Albion e privandole progressivamente della loro vitalità. Il fenomeno diventa così una minaccia visibile che modifica il mondo e introduce un ulteriore motivo per affrontare e vincere gli scontri notturni.

Proprio le notti sono state profondamente rielaborate. Ogni battaglia ora inizia con un briefing che mostra la minaccia in arrivo, i punti di attacco dei nemici e l'obiettivo da raggiungere. Le missioni possono richiedere di eliminare un determinato numero di avversari, sopravvivere per un certo periodo oppure scortare dei fedeli al sicuro. Alcune battaglie sono inoltre suddivise in più round a tempo.

Il sistema di punteggio è stato collegato alle nuove Reward Cards, ricompense permanenti che rappresentano una parte importante della progressione. I nemici eliminati assegnano commendations in base alla tipologia e alla difficoltà, mentre sfide opzionali possono aumentare il punteggio. Al termine di una notte vittoriosa, i punti possono essere spesi immediatamente in carte che garantiscono potenziamenti, nuovi edifici, colori, parti, decorazioni e altri bonus.

I punti non utilizzati vengono persi e non possono essere trasferiti alla notte successiva. È comunque possibile rinunciare al punteggio ottenuto e ripetere lo scontro per cercare di migliorare il risultato. In caso di sconfitta, il tempo torna alla fine del giorno precedente, consentendo di modificare difese, Eroi ed equipaggiamento senza dover ripetere gli obiettivi della giornata.

Le Reward Cards confluiscono nel nuovo Arcadium, un sistema di raccolta e costruzione del proprio set che aggiunge un ulteriore livello di progressione. Le carte possono modificare combattimento, poteri divini e interazioni con il mondo, e alcune possono essere raccolte più volte per accumularne gli effetti.

Le carte sono inoltre associate a un allineamento buono, neutrale o malvagio. Le scelte effettuate influenzano l'allineamento complessivo del giocatore, che si riflette anche nell'aspetto degli abitanti e della God Hand. L'interfaccia dell'Arcadium è stata ridisegnata con un'organizzazione per categoria, allineamento e rarità, rendendo più semplice controllare la collezione e individuare i contenuti ancora da sbloccare.

Un altro intervento riguarda le interazioni con la God Hand. L'aggiornamento la rende più fisica: acqua, erba, coltivazioni e alberi reagiscono al suo passaggio. È possibile estrarre gli alberi dal terreno, ripiantarli o scuoterli per trasformarli in tronchi, oltre a spostare e lanciare più liberamente decorazioni e altri oggetti.

Il controllo degli edifici è stato semplificato. Invece di intervenire continuamente sui singoli edifici per completare gli Ordini, ora è possibile effettuare una scelta basata sull'allineamento e stabilire una volta per tutte quanto spingere i lavoratori. A quel punto sarà possibile osservare da lontano il completamento del lavoro, lasciando maggiore libertà nella progettazione delle catene produttive.

Infine, New Beginnings introduce tante novità all'interfaccia e all'accessibilità, con un HUD principale ridisegnato, pulsanti più chiari e la possibilità di modificarne le dimensioni. Sono state riviste anche le schermate dedicate a Ordini, progettazione, allineamento, obiettivi notturni, punteggi, ricompense e progressione dell'Arcadium. In risposta alle richieste della community sono stati aggiunti anche sottotitoli in alcune sezioni che ne erano precedentemente prive.