Ci sarà anche Dragon Ball: Sparking! ZERO allo showcase estivo di Bandai Namco, appena annunciato

Anche Bandai Namco avrà il suo evento estivo. L'editore giapponese ha infatti annunciato il suo "Summer Showcase" che si terrà all'Anime Expo 2024, in cui presenterà le novità che ha in serbo per i prossimi mesi.

L'azienda tornerà a calcare il palco della Petree Hall di Los Angeles con una conferenza di più di un'ora, in cui interverranno anche diversi sviluppatori. Si svolgerà il prossimo 5 luglio e il programma prevede molti annunci, novità e gameplay di molti giochi tratti da celebri anime. I partecipanti all'evento avranno la possibilità di essere i primi a giocare ai prossimi titoli di Bandai Namco e di sperimentare le sorprese offerte allo stand dell'editore. Per chi non lo sapesse, l'Anime Expo si svolgerà dal 4 al 7 luglio 2024 presso il Los Angeles Convention Center.