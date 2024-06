I nuovi costumi di Marvel's Spider-Man 2 sono disponibili, con tanto di trailer

Come annunciato alcuni giorni fa, sono disponibili da oggi i nuovi costumi di Marvel's Spider-Man 2: otto uniformi inedite per Peter Parker e Miles Morales che è possibile ottenere gratuitamente installando l'aggiornamento 1.003.000.

Il pacchetto è diviso in due categorie: da una parte i costumi classici (Last Stand e Un Nuovo Universo per Peter, Uptown Pride e Animated per Miles), dall'altra quelli frutto di una collaborazione artistica (Motorchic e Fluro per Peter, Ginga e Metro per Miles).

Il trailer che potete vedere qui sotto presenta rapidamente le nuove uniformi, in uno spettacolare mix di sequenze di intermezzo e azione in-game che esalta ancora una volta l'esperienza messa a punto da Insomniac Games.