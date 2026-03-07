La nostalgia per i vecchi giochi Pokémon domina ancora la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

La classifica dell'eShop di Nintendo Switch di questa settimana vede ancora una volta Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia in cima, rispettivamente al primo e al secondo posto. Un risultato che conferma come l'operazione nostalgia per il trentesimo anniversario della serie sia stata un successo totale.
I due remake per Game Boy Advance avevano già conquistato la vetta sette giorni fa e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo. A completare il podio troviamo un altro titolo della serie, Leggende Pokémon: Z-A. In generale, i festeggiamenti per l'anniversario sembrano aver dato nuova linfa alle vendite di diversi giochi non recentissimi: Leggende Pokémon Arceus è undicesimo, il remake di Pokémon Diamante risale fino al diciannovesimo posto e persino Pokémon Spada rientra nella top 30.
Nessuna novità per il resto della classifica
Per il resto, la classifica non presenta scossoni particolari: le prime posizioni restano presidiate dalle esclusive Nintendo, come Super Mario Party Jamboree, Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons. Sarà interessante vedere se il MAR10 Day della prossima settimana, insieme agli sconti già attivi su svariati giochi di Mario, riuscirà a modificare gli equilibri della top 20.
Classifica eShop generale
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Leggende Pokémon Z-A
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Leggende Pokémon Arceus
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Pokémon Violetto
- Hogwarts Legacy
- It Takes Two
- Donkey Kong Country Returns HD
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Pokémon Diamante Lucente
- Luigi's Mansion 3
Classifica eShop dei giochi solo digitali
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Pokémon Rosso Fuoco (spagnolo)
- Poker Night at the Inventory
- Disney Dreamlight Valley
- Super Mario Galaxy
- Poppy Playtime: Chapter 4
- Wobbly Life
- Hades 2
- Minishoot' Adventures
- The Oregon Trail
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Grounded
- Pokémon Verde Foglia (spagnolo)
- Tiny Bookshop
- Poppy Playtime: Chapter 3
- Hollow Knight: Silksong
- Poppy Playtime: Chapter 2