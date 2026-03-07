1

La nostalgia per i vecchi giochi Pokémon domina ancora la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

I Pokémon continuano a dominare l'eShop: Rosso Fuoco e Verde Foglia restano in vetta, mentre i festeggiamenti del trentennale rilanciano anche altri titoli storici della serie.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/03/2026
Artwork di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

La classifica dell'eShop di Nintendo Switch di questa settimana vede ancora una volta Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia in cima, rispettivamente al primo e al secondo posto. Un risultato che conferma come l'operazione nostalgia per il trentesimo anniversario della serie sia stata un successo totale.

I due remake per Game Boy Advance avevano già conquistato la vetta sette giorni fa e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo. A completare il podio troviamo un altro titolo della serie, Leggende Pokémon: Z-A. In generale, i festeggiamenti per l'anniversario sembrano aver dato nuova linfa alle vendite di diversi giochi non recentissimi: Leggende Pokémon Arceus è undicesimo, il remake di Pokémon Diamante risale fino al diciannovesimo posto e persino Pokémon Spada rientra nella top 30.

Nessuna novità per il resto della classifica

Per il resto, la classifica non presenta scossoni particolari: le prime posizioni restano presidiate dalle esclusive Nintendo, come Super Mario Party Jamboree, Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing: New Horizons. Sarà interessante vedere se il MAR10 Day della prossima settimana, insieme agli sconti già attivi su svariati giochi di Mario, riuscirà a modificare gli equilibri della top 20.

Classifica eShop generale

  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Leggende Pokémon Z-A
  4. Super Mario Party Jamboree
  5. Super Smash Bros. Ultimate
  6. Animal Crossing: New Horizons
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Minecraft
  9. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  10. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  11. Leggende Pokémon Arceus
  12. Nintendo Switch Sports
  13. Super Mario Bros. Wonder
  14. Pokémon Violetto
  15. Hogwarts Legacy
  16. It Takes Two
  17. Donkey Kong Country Returns HD
  18. New Super Mario Bros. U Deluxe
  19. Pokémon Diamante Lucente
  20. Luigi's Mansion 3
Classifica eShop dei giochi solo digitali

  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Stardew Valley
  4. Super Mario Galaxy 2
  5. Pokémon Rosso Fuoco (spagnolo)
  6. Poker Night at the Inventory
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Super Mario Galaxy
  9. Poppy Playtime: Chapter 4
  10. Wobbly Life
  11. Hades 2
  12. Minishoot' Adventures
  13. The Oregon Trail
  14. Plants vs. Zombies: Replanted
  15. Grounded
  16. Pokémon Verde Foglia (spagnolo)
  17. Tiny Bookshop
  18. Poppy Playtime: Chapter 3
  19. Hollow Knight: Silksong
  20. Poppy Playtime: Chapter 2
