La nostalgia per i vecchi giochi Pokémon domina ancora la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

La classifica dell'eShop di Nintendo Switch di questa settimana vede ancora una volta Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia in cima, rispettivamente al primo e al secondo posto. Un risultato che conferma come l'operazione nostalgia per il trentesimo anniversario della serie sia stata un successo totale.

I due remake per Game Boy Advance avevano già conquistato la vetta sette giorni fa e, a quanto pare, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo. A completare il podio troviamo un altro titolo della serie, Leggende Pokémon: Z-A. In generale, i festeggiamenti per l'anniversario sembrano aver dato nuova linfa alle vendite di diversi giochi non recentissimi: Leggende Pokémon Arceus è undicesimo, il remake di Pokémon Diamante risale fino al diciannovesimo posto e persino Pokémon Spada rientra nella top 30.