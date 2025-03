Amazon Prime Gaming offrirà 20 giochi gratis a marzo, i primi sono già disponibili

Amazon ha annunciato l'arrivo di nuovi giochi gratuiti nel mese di marzo con Prime Gaming. Come da tradizione si tratta di un'offerta particolarmente abbondante che comprende 20 titoli gratuiti, tra cui spiccano Mafia 2: The Definitive Edition, The Forgotten City e Saints Row The Third.

I giochi saranno distribuiti in più fasi durante il mese, con una prima selezione già disponibile a partire dal 6 marzo. Questa include titoli come Saints Row: The Third Remastered, Mafia 2: Definitive Edition, Crime Boss: Rockay City e Naheulbeuk's Dungeon Master.