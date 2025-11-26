Ultimate Fishing Simulator festeggia i dieci anni di aggiornamenti con l'annuncio di una remaster gratuita

Pancake Games ha annunciato che presto lancerà un'edizione rimasterizzata di Ultimate Fishing Simulator , ricordando contestualmente che aggiorna il gioco da ben 10 anni . Nato come un piccolo prototipo nel 2015, il simulatore di pesca è rapidamente diventato uno dei titoli di riferimento per gli appassionati del genere. Dopo l'approdo in Accesso Anticipato su Steam nel 2017 e la pubblicazione completa nel 2018, il team di sviluppo ha continuato a espandere il progetto con nuove meccaniche, mappe, contenuti e DLC.

Completamente gratis

Lo sviluppo dell'edizione rimasterizzata è partito a inizio 2024. Già in quel momento è stata presa la decisione di rendere la nuova versione completamente gratuita per i possessori della vecchia. Sì, nonostante l'enorme lavoro fatto, non vi costerà nemmeno 10 euro. Come raccontato in un post su Steam, è stata un'impresa complessa per il piccolo team, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con un'eredità tecnica pesante e con un progetto ormai vecchiotto.

"Aggiornare un gioco così vecchio è come giocare a whack-a-mole: risolvi un problema e ne spuntano dieci", raccontano gli autori, ormai non più in grado di contare i cambi di versione di Unity, le ricostruzioni delle mappe e le battaglie con illuminazione, cieli e simulazione dell'acqua con cui hanno dovuto combattere.

Nonostante gli ostacoli, la Remastered è vicina al traguardo. Il team ha voluto ringraziare la community per la pazienza dimostrata e ha invitato i giocatori a votare il titolo nella categoria Labor of Love degli Steam Awards, come forma di riconoscimento degli anni di aggiornamenti e dedizione.

La versione classica di Ultimate Fishing Simulator resterà accessibile tramite un ramo separato di Steam e il team sta valutando persino la possibilità di offrirla come prodotto autonomo gratuito, così da preservare l'esperienza originaria.