Ultimate Fishing Simulator festeggia i dieci anni di aggiornamenti con l'annuncio di una remaster gratuita

Pancake Games ha annunciato che presto lancerà un'edizione rimasterizzata di Ultimate Fishing Simulator, ricordando contestualmente che aggiorna il gioco da ben 10 anni. Nato come un piccolo prototipo nel 2015, il simulatore di pesca è rapidamente diventato uno dei titoli di riferimento per gli appassionati del genere. Dopo l'approdo in Accesso Anticipato su Steam nel 2017 e la pubblicazione completa nel 2018, il team di sviluppo ha continuato a espandere il progetto con nuove meccaniche, mappe, contenuti e DLC.
Completamente gratis
Lo sviluppo dell'edizione rimasterizzata è partito a inizio 2024. Già in quel momento è stata presa la decisione di rendere la nuova versione completamente gratuita per i possessori della vecchia. Sì, nonostante l'enorme lavoro fatto, non vi costerà nemmeno 10 euro. Come raccontato in un post su Steam, è stata un'impresa complessa per il piccolo team, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con un'eredità tecnica pesante e con un progetto ormai vecchiotto.
"Aggiornare un gioco così vecchio è come giocare a whack-a-mole: risolvi un problema e ne spuntano dieci", raccontano gli autori, ormai non più in grado di contare i cambi di versione di Unity, le ricostruzioni delle mappe e le battaglie con illuminazione, cieli e simulazione dell'acqua con cui hanno dovuto combattere.
Nonostante gli ostacoli, la Remastered è vicina al traguardo. Il team ha voluto ringraziare la community per la pazienza dimostrata e ha invitato i giocatori a votare il titolo nella categoria Labor of Love degli Steam Awards, come forma di riconoscimento degli anni di aggiornamenti e dedizione.
La versione classica di Ultimate Fishing Simulator resterà accessibile tramite un ramo separato di Steam e il team sta valutando persino la possibilità di offrirla come prodotto autonomo gratuito, così da preservare l'esperienza originaria.