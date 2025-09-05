Donkey Kong Bananza è al suo minimo storico su Amazon: prezzo al top per l'esclusiva Nintendo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione super interessante e allettante su Donkey Kong Bananza: l'esclusiva Switch 2 viene messa in offerta con uno sconto attivo del 21% che fa calare il prezzo del gioco fino al suo minimo storico: 62,99€. Approfitta della promo e acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Donkey Kong torna in grande stile! Si tratta di un titolo action-platform in 3D che segna il ritorno del leggendario re della giungla, pronto a scatenarsi in un'avventura piena di demolizioni e colpi di scena al fianco di Pauline.
Ulteriori dettagli sul gioco
La trama ruota attorno al tentativo, da parte di Donkey Kong, di recuperare il suo tesoro più prezioso, le amatissime banane, rubate da misteriosi nemici. Per riuscirci, DK potrà contare sui suoi iconici pugni devastanti, capaci di frantumare, sfondare e scalare praticamente qualsiasi ostacolo presente nei livelli.
Più distruzione causerà, più aree segrete e passaggi nascosti diventeranno accessibili, rendendo l'esperienza dinamica e ricca di sorprese. Per ulteriori approfondimenti e dettagli e per avere una visione globale e complessiva dell'intero gioco, ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione.