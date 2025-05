Il Summer Game Fest svela parte dei partner dello show, ci sono anche Xbox, PlayStation e Nintendo Switch 2

Tramite i profili social della Summer Game Fest, Geoff Keighley ha svelato la prima parte di una lunga lista di partner che prenderanno parte all'evento e da cui è probabile attendersi degli annunci sul palco dell'evento.

L'elenco non è completo, ma già così include tantissimi nomi di spicco, tra cui Xbox, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Techland e CD Projek RED, giusto per citarne alcuni. Troviamo anche il logo di Nintendo Switch 2, segno che probabilmente ci saranno delle novità anche per la nuova console della grande N in uscita il 5 giugno, e PlayStation, il che suggerisce che potrebbero arrivare novità dai PlayStation Studios (sopperendo alla possibile assenza di uno State of Play dedicato nei prossimi giorni). A ogni modo, sappiamo che sul palco salirà anche Hideo Kojima, segno che probabilmente ci sarà spazio anche per un trailer finale di Death Stranding 2: On the Beach.