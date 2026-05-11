L'acclamato Mixtape su Instant Gaming è già in sconto per PC Steam

Tra le offerte più recenti su Instant Gaming compare anche Mixtape per PC Steam. Il nuovo titolo pubblicato da Annapurna Interactive viene proposto con uno sconto del 32%, una riduzione interessante per un gioco che continua a suscitare curiosità tra gli appassionati di esperienze narrative. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il costo attuale è di 12,99€ IVA esclusa, che diventano 15,85€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è fissato a 19€, con uno sconto ufficiale del 32%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 16,6%. Non si tratta del taglio più aggressivo visto su Instant Gaming all'uscita di un nuovo gioco, ma resta comunque un risparmio concreto su un titolo che sta raccogliendo consensi pressoché unanimi.