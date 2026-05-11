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L'acclamato Mixtape su Instant Gaming è già in sconto per PC Steam

L'avventura narrativa di Annapurna Interactive è disponibile a prezzo ridotto rispetto al listino ufficiale.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   11/05/2026
Mixtape
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Tra le offerte più recenti su Instant Gaming compare anche Mixtape per PC Steam. Il nuovo titolo pubblicato da Annapurna Interactive viene proposto con uno sconto del 32%, una riduzione interessante per un gioco che continua a suscitare curiosità tra gli appassionati di esperienze narrative. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il costo attuale è di 12,99€ IVA esclusa, che diventano 15,85€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è fissato a 19€, con uno sconto ufficiale del 32%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 16,6%. Non si tratta del taglio più aggressivo visto su Instant Gaming all'uscita di un nuovo gioco, ma resta comunque un risparmio concreto su un titolo che sta raccogliendo consensi pressoché unanimi.

Un’avventura narrativa costruita attorno ai ricordi

Mixtape racconta una storia di amicizia e crescita attraverso una struttura episodica accompagnata da una forte componente musicale. Il progetto punta molto su atmosfera, colonna sonora e stile visivo, elementi che hanno contribuito a renderlo uno dei titoli indie più osservati del momento.

Per chi segue le produzioni Annapurna e predilige giochi brevi ma fortemente caratterizzati, il prezzo attuale rappresenta già un buon punto d'ingresso. Qui trovate la nostra recensione.

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