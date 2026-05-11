Il case MSI MAG Pano M100L PZ è su Amazon al minimo storico: risparmia il 41%

Se cerchi un nuovo case ma vuoi spendere poco, l' MSI MAG Pano M100L PZ è su Amazon a soli 52,20 € rispetto al prezzo consigliato di 88,99 €, permettendoti di risparmiare il 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un case facile da assemblare

Prima di tutto, specifichiamo che questo case non è dotato di ventole. Si tratta di un prodotto ideale per schede Micro-ATX e Mini-ITX, ed è dotato di pannello laterale a mesh per garantire il massimo flusso d'aria e un raffreddamento ottimale dei componenti. Inoltre, è molto facile da assemblare e mantiene 33 mm di spazio per una buona gestione dei cavi insieme a fascette in velcro per avere il massimo ordine.

Case MSI MAG Pano M100L PZ

Troviamo inoltre filtri antipolvere sulla parte superiore e un filtro magnetico sul fondo per impedire alla polvere di entrare nel case. Il pannello laterale I/O include il pulsante Power e Reset, jack microfono/audio, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) e 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps).