Questo supporto per controller ispirato a Crash Bandicoot è perfetto per gli appassionati del gioco

Se cerchi un supporto per il tuo controller (o smartphone) e ami Crash Bandicoot, questo prodotto targato Cableguys è perfetto per te. Attualmente è disponibile su Amazon e costa 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo tranquillamente entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un oggetto da collezione, utile e versatile
Questo supporto è compatibile con controller Xbox e PlayStation, nonché con i principali controller standard. Si tratta di un prodotto molto versatile, in quanto potrai posizionare anche il tuo smartphone, che si tratti di iPhone, Samsung, Google Pixel o altri. Oltre ad essere utile, diventa un vero e proprio oggetto da collezione da poter esporre ovunque tu voglia.
Il supporto è alto circa 21,5 cm, mentre la base stabile e le braccia del personaggio mantengono i dispositivi al sicuro senza occupare troppo spazio. Si tratta di una collezione che fa parte della linea Cable Guys con licenza ufficiale da Activision, ed è un must per gli amanti di Crash Bandicoot.