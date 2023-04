Alice: Asylum, American McGee parla di cos'è accaduto e chiede di rispettare la sua scelta

Alice: Asylum non si farà: Electronic Arts, che detiene i diritti sulla serie, ha impedito ad American McGee di realizzare un nuovo capitolo. A pochi giorni dall'annuncio, l'autore ha tenuto una sessione di domande e risposte su Patreon per parlare di cos'è accaduto e per chiedere agli utenti di rispettare la sua scelta di lasciarsi tutto alle spalle.

Lo sviluppatore ha scritto la settimana scorsa di aver tentato ogni strada possibile al fine di ottenere il via libera per la realizzazione di Alice: Asylum, ma i diritti appartengono a EA e sono dunque loro a controllare la proprietà intellettuale: non c'è modo di eludere questo principio e McGee ha dovuto arrendersi di fronte alla realtà.

"Apprezzo la vostra preoccupazione e le offerte di aiuto, ma mi sono preparato psicologicamente a questo momento da parecchio tempo", ha scritto. "Questo perché so da parecchio tempo che Alice non è una mia proprietà: per quanto sia legato a questa serie, ho imparato a prenderne le distanze sul piano emotivo."

"Voglio solo ribadire che capisco quanto sia difficile per molti di voi. Sento il vostro stesso dolore e la vostra stessa rabbia, e capisco che in situazioni come queste spesso ci chiediamo cosa possiamo fare o cosa avremmo potuto fare per cambiare il risultato. È dura ammetterlo, ma dovremo accettare il fatto che questa decisione e questa situazione vanno al di là del nostro controllo."

"Non ci stiamo arrendendo più di quanto non si arrenda una persona che viene investita da un autobus. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo come squadra e come gruppo di fan per convincere Electronic Arts a fare in modo che il prossimo capitolo potesse vedere la luce. EA ha deciso di uccidere il progetto e la possibilità di un qualsiasi futuro per Alice. È una loro responsabilità."

"Possiamo tuttavia anche noi prendere una decisione, per quanto difficile: andare avanti. È tutto ciò che possiamo fare, e spesso è la scelta più dolorosa in situazioni come queste, ma dobbiamo farlo. Vi chiedo dunque di unirvi a me nel lasciarci questa cosa alle spalle. Se volete restare dove siete e continuare a combattere, va bene, è una vostra decisione e la rispetto. Vi chiedo però di rispettare allo stesso modo la mia scelta."