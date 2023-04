Fortnite: è in arrivo un crossover con Doctor Who, stando a un leak

Pare che in futuro anche Doctor Who si aggiungerà alla lunga fila di crossover transmediali di Fortnite. È stato infatti scovato nel gioco il riferimento a un misterioso evento chiamato "U.N.I.T. Tardis Alert" che sembrerebbe proprio collegato alla longeva serie britannica.

In realtà non è la prima volta che si parla di un possibile collaborazione tra Fortnite e Doctor Who. Le prime voci di corridoio sono iniziate a circolare l'anno scorso, quando l'indiscrezione venne lanciata prima da FNBRintel e successivamente corroborata dal noto insier ShiinaBR.

Ora, come accennato in apertura, è apparso tra i file di gioco un misterioso evento U.N.I.T. Tardis Allert. Per chi non lo sapesse, la "U.N.I.T." è un'organizzazione militare segreta dell'universo del Doctor Who, che agisce sotto il controllo dell'ONU per indagare su fenomeni paranormali ed extraterresti che minacciano la Terra. Il Tardis invece è la celebre nave spaziale e macchina per il viaggio spaziotemporale usata dal Dottore con le fattezze di un'antiquata cabina telefonica della polizia britannica di colore blu.

Il noto leaker iFireMonkey afferma che probabilmente l'evento crossover con Fortnite è programmato per il mese di novembre 2023 o giù di lì, in quanto è in tale mese che si festeggerà il 60° anniversario di Doctor Who. Si tratta di un'ipotesi plausibile, se pensiamo che tra l'altro per l'occasione andranno in onda degli speciali con protagonista il decimo/quattordicesimo dottore (interpretato da David Tennant) a cui seguirà successivamente il debutto del quindicesimo dottore, interpretato da Ncuti Gatwa (Sex Education).

In ogni caso per il momento non c'è nulla di ufficiale, quindi vi suggeriamo di prendere con le pinze questa indiscrezione.

Nel frattempo, pochi giorni fa è stato pubblicato l'aggiornamento v24.20 di Fortnite Battaglia Reale, che ha introdotto tra le altre cose Eren, Levin e Mikasa da L'Attacco dei Giganti.