Knit’s Island, il film che racconta le vite reali e virtuali dei videogiocatori di DayZ

Novecentosessantatré ore. È questo il tempo trascorso dal trio formato da Ekiem Barbier, Guilhem Causse e Quentin L'helgoualc'h all'interno di DayZ al fine di produrre Knit's Island , film francese uscito quest'anno e ambientato proprio nei meandri del famoso videogioco multiplayer con ambientazione post-apocalittica. Abbiamo assistito alla sua proiezione presso il Cinema Godard di Fondazione Prada a Milano, in un evento organizzato in collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival.

A dimostrazione dell'attenzione del festival al mondo videoludico non c'è soltanto la proiezione di Knit's Island presso il Cinema Godard di Fondazione Prada, ma anche l'appuntamento con gli IVIPRO DAYS , incontro annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale: Multiplayer.it sarà presente sul posto per raccontarvi questa edizione, che si terrà nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia il 27 e il 28 ottobre presso il DoubleTree by Hilton Trieste e metterà al centro i temi di distopia e politica. In occasione degli IVIPRO DAYS, Knit's Island sarà nuovamente proiettato nel capoluogo giuliano.

Per questa occasione, l'illustrazione originale dell'edizione 2023 è stata realizzata dall'artista Gigi Cavenago , autore di alcune copertine del fumetto Dylan Dog e collaboratore di Sony Pictures e Netflix per serie e film d'animazione. Nell'immagine si ritrovano alcuni dei monumenti più iconici di Trieste, oltre ad alcuni simboli del festival. "Nell'illustrazione tornano gli incrociatori spaziali nei cieli della roccaforte di San Giusto, storica sede del Festival di Fantascienza degli anni '60", ha dichiarato l'artista, "Ad aspettarli un avamposto dei nuovi abitanti di una Terra futuristica, che tengono alta l'alabarda, vessillo della città di Trieste."

"Quest'anno si celebrano i primi sessant'anni dallo storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza, che si svolse a Trieste dal 1963 al 1982", spiega Francesco Ruzzier, "fu la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa". Il Trieste Science+Fiction Festival è erede di quello storico appuntamento e ne ha raccolto il retaggio, dedicandosi all'esplorazione della fantascienza in tutte le sue forme: "Principalmente ci dedichiamo al cinema, ma in realtà trattiamo la fantascienza da qualunque angolazione possibile : videogiochi, musica, letteratura, artigianato", prosegue Ruzzier.

I tre avevano già girato un cortometraggio all'interno di un videogioco: si chiamava Marlowe Drive ed era ambientato dentro Grand Theft Auto V . "Inizialmente volevamo girare nuovamente all'interno di GTA", hanno spiegato i registi, "Poi, però, ci siamo interessati ai videogiochi in cui è possibile parlare direttamente da avatar ad avatar, con spazializzazione del suono, una caratteristica che è capace di rinforzare l'impressione di realtà e immersione. È ciò che rende l'incontro tra due persone all'interno di DayZ così prezioso e speciale. La mappa è molto grande e l'ambiente è di per sé piuttosto stressante: incontrare un'altra persona è un'esperienza molto forte, molto potente".

Incontro tra comunità

La dimensione comunitaria è perno dell'esperienza multiplayer di DayZ: è fondamentale trovare altri giocatori alleati per sopravvivere in un crudele mondo post-apocalittico

L'ambientazione di DayZ è lo Stato post-sovietico di 230 chilometri quadrati di Chernarus, colpito da un virus sconosciuto che ha tramutato la maggior parte della popolazione in infetti furibondi. Gli zombie non sono l'unico problema: gli altri giocatori possono rappresentare un aiuto o un'insidia e la fame può portare a clamorosi voltafaccia per rubare un semplice pezzo di carne. La diffidenza è palpabile anche all'interno di Knit's Island: i registi devono sempre chiedere il permesso per entrare all'interno degli insediamenti e intervistare i loro abitanti, dichiarando di non portare armi e di non avere intenti violenti.

Le persone intervistate parlano attraverso i loro avatar virtuali, talvolta mantenendo una perfetta aderenza con il personaggio da loro interpretato, altre volte interrompendo - talora improvvisamente - la continuità della finzione videoludica. Mentre i tre parlano con una donna, si sente in lontananza il pianto di un bambino: "Deve essere caduto", dice lei, tentando di proseguire la conversazione. Quando si rende conto che non è possibile, si allontana dal PC per aiutare il figlio, così concludendo la chiacchierata con i registi.

Le storie raccontate dai giocatori attraverso i loro avatar sono talvolta personali e legati al complesso rapporto tra tempo lavorativo e tempo "libero"

Knit's Island vive di queste continue intrusioni del reale nel virtuale, nel contesto di uno spazio in cui i giocatori si riuniscono in comunità differenti, ciascuna dotata di regole proprie. C'è un gruppo di cannibali che, giorno per giorno, elegge una "principessa", ossia un avatar preso in ostaggio per essere ucciso e mangiato dai membri del team; c'è una chiesa votata al culto di una divinità che esige sacrifici umani; ci sono, poi, i pacifisti che consentono ai registi di avvicinarsi solo a condizione di non utilizzare armi, in nessun caso. DayZ si svela così come un luogo vivo, pieno di individui desiderosi di condividere storie e idee, e anche di riflettere sulla propria vita e sul valore del tempo: quello vissuto all'interno di DayZ è "speso" o "perso"?