GTA 6 avrà una grafica molto superiore a quella di Red Dead Redemption 2, rivela un leak

La grafica di GTA 6 sarà molto superiore a quella di Red Dead Redemption 2, presentando uno stacco più significativo rispetto a quanto visto nel passaggio da GTA 5 a RDR 2 grazie all'impiego dell'ultima versione del motore RAGE. A rivelarlo è un report pubblicato dal sito francese Rockstar Mag, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni da una serie di fonti vicine allo sviluppo del nuovo episodio, che hanno ritenuto di dover parlare a maggior ragione dopo il clamoroso leak con video di gameplay e immagini di GTA 6 che sembrava mostrare una tecnologia inferiore alle aspettative. Ebbene, a quanto pare i fan della saga possono stare tranquilli: i materiali trafugati, come spiegato dalla stessa Rockstar Games, appartenevano a build e prototipi che non rappresentano in alcun modo la qualità finale del gioco, potenziato grazie al RAGE 9 nei seguenti aspetti: Fisica (acqua simulata fisicamente in tempo reale, migliori deformazioni dei veicoli).

Gestione del tempo più realistica (mattina, giorno, sera e notte).

Qualità del rendering (texture, illuminazione, nuvole volumetriche).

Intelligenza artificiale (interazioni con i PNG, reazione della polizia).

La fisica dell'acqua Rockstar Games ha ideato un sistema rivoluzionario per ottenere acqua simulata fisicamente in tempo reale per GTA 6, partendo da soluzioni cinematografiche che tuttavia non hanno mai goduto di rendering in real time e affidando tale lavoro a un team specifico, sostiene il report. La squadra, composta da una ventina di ingegneri esperti di programmazione e fisica in tempo reale, sarebbe riuscita a mettere a punto una tecnologia in grado di simulare fisicamente l'acqua all'interno di un gioco open world, e ciò potrebbe significare anche uno sfruttamento maggiore di questo elemento all'interno dell'esperienza.

Fisica dei veicoli GTA Online, veicoli in fuga Le informazioni di Rockstar Mag riferiscono miglioramenti sostanziali alla fisica dei veicoli grazie a un aumento dei poligoni rispetto a GTA 5 che consentirà deformazioni più precise e dunque incidenti più realistici laddove si verifichino degli impatti. Non solo: l'aggiunta di accessori e personalizzazioni avrà un impatto sull'esperienza di guida, andando ad esempio a migliorare la tenuta di strada in seguito al montaggio di un alettone o di pneumatici più prestanti.

Sistema di illuminazione Red Dead Redemption 2 e il suo sistema di illuminazione Il report sostiene che GTA 6 sarà il primo episodio della serie a vantare un sistema di illuminazione simulato fisicamente grazie al rendering a base fisica dei materiali riflettenti, una tecnologia presente già in Red Dead Redemption 2 ma che qui riceverà un sostanziale miglioramento. Potremo dunque aspettarci una resa differente sulle texture e le superfici degli oggetti presenti all'interno del gioco, a tutto vantaggio del realismo e dell'impatto visivo, sia durante le ore del giorno che della notte.