Alan Wake 2 è stato molto ben ottimizzato su PS5 e Xbox Series X|S, dice Remedy

Alan Wake è stato molto ben ottimizzato su PS5 e Xbox Series X|S: lo ha assicurato Thomas Puha, communications director presso Remedy Entertainment, spiegando che il gioco ha compiuto sostanziali passi in avanti rispetto alla build di maggio.

"Da giocatore console sono davvero felice di come Alan Wake 2 si presenta sulle piattaforme Sony e Microsoft", ha scritto Puha. "Ci siamo concentrati molto su queste versioni durante lo sviluppo, assicurandoci che il gioco girasse bene e apparisse incredibile, come in effetti è."

Ricordando che su Xbox Series S non sarà presente una modalità performance per Alan Wake 2, il communications director ha aggiunto che "l'impegno ha riguardato tutte le piattaforme, al massimo delle nostre capacità."