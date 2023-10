Alan Wake 2: niente modalità performance su Xbox Series S, la conferma di Remedy

Remedy Entertainment ha confermato ufficialmente che la modalità performance di Alan Wake 2 sarà disponibile solo sulle versioni PS5 e Xbox Series X del gioco e non su quella Xbox Series S . Quindi niente modalità a 60fps sulla console economica di Microsoft, che probabilmente dovrà accontentarsi di una sola modalità grafica, probabilmente a 30fps.

Performance solo sulle console maggiori

Alan Wake 2 andrà probabilmente a 30fps su Xbox Series S

Qualche giorno fa Thomas Puha di Remedy aveva annunciato con un post su X: "Sono felice di comunicare che Alan Wake 2 avrà una modalità Performance su PS5 e Xbox Series X. Il gioco è stato costruito fin dall'inizio come esperienza a 30 fps, concentrandoci sulla qualità grafica, ma in qualche modo siamo riusciti a introdurre anche una solida modalità Performance. Ne parleremo in dettaglio più avanti".

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Alan Wake 2 si sta avvicinando a grandi passi. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 per PC, Xbox Series X/S e PS5.