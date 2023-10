Fallout 76 Atlantic City: ambientazione, fazioni e dettagli sulla nuova espansione

Atlantic City è una città costiera votata al gioco d'azzardo, così come vuole la tradizione, con un cambio netto rispetto agli scenari dell'industrializzata Pittsburgh. La città-casinò del New Jersey è stata costruita in maniera molto particolare da Bethesda in questa nuova espansione.

Atlantic City ci porta oltre i confini dell'Appalachia, partendo dalla Pittsburgh dell'espansione precedente The Pitt e arrivando a scenari nettamente differenti per questa nuova consistente porzione di MMORPG post-apocalittico.

Dal PlayStation blog arrivano diverse informazioni interessanti su Fallout 76: Atlantic City , la nuova maxi-espansione per il MMORPG di Bethesda che ci porta in un'area geografica diversa da quanto visto finora, andando oltre i confini della regione standard.

Tre fazioni in precario equilibrio

Gli Showmen sono dei tipi strani

Si tratta di un'area con una vivace vita notturna, con elettricità e acqua corrente ovunque e dunque un'area decisamente più avanzata del West Virginia da dove è partita l'avventura post-apocalittica di Fallout 76. Essendo rimasta meno colpita di altre zone dalla Grande Guerra, si è ritrovata ad essere un importante centro economico dopo il conflitto globale.

Tuttavia, tale ricchezza ha attirato le mire di personaggi alquanto loschi: gli equilibri di potere ad Atlantic City sono in mano a tre fazioni principali: Il Governo Municipale gestisce le luci, l'acqua e il cibo di Atlantic City, ma per il resto il racket della criminalità organizzata è in mano alla Famiglia e a una caotica gilda di intrattenitori nota come gli Showmen.

"Ognuno di loro controlla qualcosa di vitale per il corretto funzionamento di Atlantic City", spiegano gli sviluppatori, cosa che fa capire come la situazione sia piuttosto ingarbugliata. I giocatori si troveranno ad avere a che fare con tutte e tre le fazioni, con rispettive missioni, scoprendo come gli equilibri siano alquanto tesi.

Fallout 76: Atlantic City è la nuova Spedizione, annunciata con un trailer in occasione della Summer Game Fest, con uscita prevista il 5 dicembre 2023 su PC, PlayStation e Xbox.