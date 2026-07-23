Apple potrebbe offrire iPhone in leasing, ma iOS 27 potrebbe limitarli in caso di mancati pagamenti

Apple cambia strategia e, almeno negli Stati Uniti, si prepara a introdurre un nuovo programma per ottenere un iPhone. A differenza del classico acquisto a rate, il servizio funzionerebbe più come un leasing automobilistico, con condizioni simili a quelle previste per il noleggio di un'auto. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, iOS 27 potrebbe introdurre una modalità limitata per gli iPhone con pagamenti insoluti, insieme a un sistema pensato per impedire la rivendita o lo smontaggio dei dispositivi soggetti a restrizioni. Vediamo meglio come funziona.
Cos’è il nuovo programma Apple Upgrade e come funziona
Prima di tutto, come vi abbiamo anticipato, il programma dovrebbe debuttare il 28 luglio negli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale arrivo in Europa né sulle tempistiche. Il servizio andrebbe a sostituire l'attuale iPhone Upgrade Program e permetterebbe di ottenere un iPhone con una formula simile al leasing di un'auto. Gli iPhone e gli Apple Watch sarebbero legati a contratti della durata di 24 mesi, mentre per i Mac la durata salirebbe a 36 mesi, con un modello simile a quello di un abbonamento.
Una volta terminato il contratto potrete decidere se tenere il dispositivo pagando un costo aggiuntivo, restituirlo o aggiornarlo a un nuovo modello più recente (in anticipo ma con un possibile costo extra). Sono esclusi l'iPhone 16, il MacBook Neo, l'iPad base e l'Apple Watch SE, e non è incluso AppleCare.
È importante precisare che ottenere un iPhone in "leasing" equivale a una sorta di noleggio: lo smartphone non diventa immediatamente di proprietà dell'utente, a meno che non venga riscattato al termine del contratto. Apple dovrebbe affidarsi a Klarna come partner finanziario e, per aderire al programma, sarà necessario superare una verifica preliminare della solvibilità tramite un controllo del credito di tipo soft check, che non dovrebbe avere alcun impatto sul punteggio creditizio.
In sostanza, il partner finanziario controlla alcune informazioni dell'utente per stabilire se il contratto può essere approvato, ma questa verifica non viene considerata come una vera richiesta di prestito e non dovrebbe penalizzare il profilo finanziario.
Le limitazioni
Secondo quanto scoperto dai colleghi di 9to5Mac, iOS 27 dovrebbe consentire ad Apple di mettere un iPhone preso in "leasing" in modalità limitata, qualora venissero rilevati pagamenti non effettuati. Nello specifico, gli utenti non potranno accedere alle app, ad eccezione di quelle più importanti come le impostazioni, app Store e Telefono. Inoltre, il sistema utilizzerà una funzionalità chiamata "Funzionalità gestite dall'app" che consente a partner e app di finanziamento di verificare che il dispositivo sia in regola.
Nel codice è presente anche la modalità "Blocco finanziario dei partner", volto a impedire agli utenti di "cancellare, rivendere o smontare un dispositivo in modalità limitata per ricavarne ricambi". È bene specificare, però, che questa funzione non fornisce ai partner finanziari l'accesso alla posizione del telefono. E voi usereste una formula simile?