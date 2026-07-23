Apple potrebbe offrire iPhone in leasing, ma iOS 27 potrebbe limitarli in caso di mancati pagamenti

Cos’è il nuovo programma Apple Upgrade e come funziona

Prima di tutto, come vi abbiamo anticipato, il programma dovrebbe debuttare il 28 luglio negli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale arrivo in Europa né sulle tempistiche. Il servizio andrebbe a sostituire l'attuale iPhone Upgrade Program e permetterebbe di ottenere un iPhone con una formula simile al leasing di un'auto. Gli iPhone e gli Apple Watch sarebbero legati a contratti della durata di 24 mesi, mentre per i Mac la durata salirebbe a 36 mesi, con un modello simile a quello di un abbonamento.

Una volta terminato il contratto potrete decidere se tenere il dispositivo pagando un costo aggiuntivo, restituirlo o aggiornarlo a un nuovo modello più recente (in anticipo ma con un possibile costo extra). Sono esclusi l'iPhone 16, il MacBook Neo, l'iPad base e l'Apple Watch SE, e non è incluso AppleCare.

iPhone

È importante precisare che ottenere un iPhone in "leasing" equivale a una sorta di noleggio: lo smartphone non diventa immediatamente di proprietà dell'utente, a meno che non venga riscattato al termine del contratto. Apple dovrebbe affidarsi a Klarna come partner finanziario e, per aderire al programma, sarà necessario superare una verifica preliminare della solvibilità tramite un controllo del credito di tipo soft check, che non dovrebbe avere alcun impatto sul punteggio creditizio.

In sostanza, il partner finanziario controlla alcune informazioni dell'utente per stabilire se il contratto può essere approvato, ma questa verifica non viene considerata come una vera richiesta di prestito e non dovrebbe penalizzare il profilo finanziario.