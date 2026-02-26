L'iPhone Air da 256 GB è di nuovo al minimo storico su Amazon: è l’iPhone più sottile di sempre

Se ti interessa l' iPhone Air , sappi che lo smartphone è di nuovo su Amazon al suo prezzo minimo storico, ovvero 899 € invece di 1.239 €, permettendoti di risparmiare il 27%. Di seguito trovi tutte le colorazioni per la versione da 256 GB. Per correttezza includiamo anche i tagli da 512 GB , disponibili al loro minimo storico: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

L'iPhone sottile ma con alcune limitazioni

Questo smartphone è molto sottile e ha uno spessore di 5,6 mm, con una struttura in titanio che lo rende ancora più resistente. Troviamo inoltre il chip A19 Pro per ottime prestazioni, mentre il Ceramic Shield rende il retro dello smartphone quattro volte più resistente agli urti (di fronte è presente il nuovo Ceramic Shield 2).

Caratteristiche dell'iPhone Air

Per aiutarti a valutare l'acquisto vogliamo specificare alcuni punti chiave, nonché alcune limitazioni di questo prodotto. Il comparto fotografico è limitato a una singola fotocamera, mentre la batteria è piuttosto piccola e ha una capacità di 3.149 mAh, con conseguenti limiti in termini di autonomia. In ogni caso questo sconto, seppur non impressionante, potrebbe permetterti di dargli un'opportunità, qualora fossi interessato.