Huawei FreeClip 2S, la recensione degli auricolari open-ear che diventano dei gioielli

Le FreeClip 2S non cercano una rivoluzione acustica: perfezionano ergonomia e comfort, e con l'ascolto adattivo intelligente affrontano finalmente il vero limite del design open-ear, ovvero il rumore ambientale.

Auricolari o accessori di alta moda? I nuovi Huawei FreeClip 2S vogliono essere entrambe le cose, fondendo con audacia design e tecnologia pensata per l'uso quotidiano. Ispirati al concetto stilistico Luminous Aesthetics, questi auricolari si presentano come veri e propri gioielli da indossare. La custodia di ricarica, arrotondata e simmetrica, sfoggia una finitura brillante che richiama un portagioie, mentre gli auricolari adottano un look metallico unico nel suo genere. Ma l'estetica non basta senza il comfort. Grazie al design Airy C-bridge in silicone liquido ultra-morbido e ad un peso di appena 5,1 grammi per auricolare, i FreeClip 2S si adattano delicatamente all'orecchio senza occludere il canale uditivo. Il risultato è una leggerezza ideale per l'uso durante l'intera giornata, garantendo al contempo stabilità anche durante gli allenamenti. Nonostante la natura open-ear, l'esperienza d'ascolto promette di superare i classici limiti della categoria, offrendo una resa sonora ricca e una gestione intelligente delle chiamate per una voce sempre cristallina. Sono auricolari che puntano a diventare il compromesso ideale tra stile, comfort e qualità audio: scopriamo insieme, in questa recensione, se riescono davvero a mantenere le promesse.

Caratteristiche tecniche degli auricolari Huawei FreeClip 2S Sotto il design ricercato dei Huawei FreeClip 2S si nasconde una scheda tecnica di tutto rispetto, pensata per superare i limiti strutturali storici del formato open-ear. L'esperienza audio è affidata a un driver a doppio diaframma da 10,8 mm, supportato dal codec ad alta definizione L2HC, che garantisce una resa sonora potente e ricca di dettagli. Gli auricolari supportano l'audio spaziale illimitato (disponibile via aggiornamento OTA) con tracciamento della testa tramite sensore a sei assi, compatibile con iOS, Android e Windows. Il sistema acustico a campo sonoro inverso (Reverse Sound Field) riduce inoltre al minimo la dispersione dell'audio verso l'esterno, proiettando il suono direttamente nel condotto uditivo a tutela della privacy. OPPO Enco Air5, la recensione degli auricolari TWS che puntano tutto su cancellazione del rumore e autonomia Sul fronte dell'hardware e dell'usabilità quotidiana, le chiamate beneficiano di un sistema a 3 microfoni (2 esterni più un sensore di conduzione ossea VPU) che lavora in sinergia con un algoritmo DNN potenziato da NPU per isolare la voce, per conversazioni nitide anche in ambienti rumorosi fino a 90 dB. La confezione di vendita di Huawei FreeClip 2S Sul fronte dell'autonomia, ogni auricolare ospita una batteria da 60 mAh, che sale a 537 mAh nella custodia: come risultato si hanno fino a 9 ore di riproduzione continua e 38 ore totali con il supporto della custodia, oltre alla ricarica rapida, capace di restituire 3 ore di ascolto con appena 10 minuti sotto carica. Grazie alla tecnologia di adattamento automatico, non esiste distinzione tra auricolare destro e sinistro, dato che si riconoscono da soli in base all'orecchio in cui vengono inseriti, mentre i controlli gestuali, ovvero tocco, pressione prolungata e scorrimento lungo l'archetto, si affiancano ai comandi di movimento della testa per rispondere o rifiutare le chiamate con un semplice cenno. I FreeClip 2S possono stare indistintamente nell'orecchio destro come nel sinistro Completano il quadro il supporto Dual-device Connection, per passare istantaneamente tra computer, tablet e smartphone, e la certificazione IP57, che li rende adatti anche all'uso all'aperto e agli allenamenti più intensi. Il tutto a un prezzo di listino di 229 euro. Huawei FreeClip 2 S Tipologia: auricolari open-ear wireless

auricolari open-ear wireless Dimensioni: auricolari: circa 25,4 × 26,7 × 18,8 mm custodia: circa 37,4 × 48,6 × 48,9 mm

Peso: auricolari: circa 5,1 grammi (per singolo auricolare) custodia: circa 39,4 grammi

Formati audio supportati: codec audio ad alta definizione L2HC

codec audio ad alta definizione L2HC Driver: driver acustico a doppio diaframma da 10,8 mm

driver acustico a doppio diaframma da 10,8 mm Connettività: doppia connessione simultanea (Dual-device Connection) con commutazione automatica, compatibile con sistemi iOS, Android e Windows

doppia connessione simultanea (Dual-device Connection) con commutazione automatica, compatibile con sistemi iOS, Android e Windows Cancellazione attiva del rumore: non supportata (dispone invece di un sistema di riduzione del rumore in chiamata a 3 microfoni con sensore VPU, algoritmo DNN e NPU ad alta potenza di calcolo)

non supportata (dispone invece di un sistema di riduzione del rumore in chiamata a 3 microfoni con sensore VPU, algoritmo DNN e NPU ad alta potenza di calcolo) Batteria: auricolari: 60 mAh (ciascuno) custodia: 537 mAh

Autonomia: singola carica (auricolari): fino a 9 ore di riproduzione continua con custodia: fino a 38 ore totali di riproduzione ricarica rapida: 10 minuti di ricarica garantiscono 3 ore di utilizzo

Resistenza acqua e polvere: certificazione IP57 (valida solo per gli auricolari)

certificazione IP57 (valida solo per gli auricolari) Colori: Deepsea Blue, Space Silver

Deepsea Blue, Space Silver Prezzo: 229,00 €

Design Il design dei HUAWEI FreeClip 2S non è semplicemente funzionale, ma riprende l'idea di trasformare l'auricolare in un elemento di stile. Disponibili nelle colorazioni Deepsea Blue (un blu profondo con riflesso metallico sotto la luce) e Space Silver (un argento specchiato ispirato alla madreperla), gli auricolari si articolano in tre elementi strutturali: l'Acoustic Ball, che alloggia nella conca auricolare per dare direzione al suono verso il canale uditivo, senza ostruirlo; il Comfort Bean, il "fagiolo" ergonomico che si appoggia dietro l'orecchio; e l'archetto flessibile Airy C-bridge, che li unisce. Le Huawei FreeClip 2S mostrate in dettaglio Proprio l'archetto rappresenta uno dei punti di forza di questa generazione: realizzato in lega a memoria di forma rivestita in silicone liquido, risulta il 25% più morbido rispetto al modello precedente. I FreeClip 2 recensiti all'inizio dell'anno La tensione ottimizzata e il peso di appena 5,1 grammi per auricolare garantiscono un comfort eccellente, che ne consente l'uso per l'intera giornata senza pressioni o fastidi. Grazie al sistema di adattamento automatico destro/sinistro inoltre, non c'è bisogno di preoccuparsi di quale auricolare indossare: si riconoscono da soli in base all'orecchio in cui vengono inseriti. La stabilità è solida, adatta sia a un pomeriggio rilassato al parco sia alle sessioni di allenamento di corsa. Anche la custodia di ricarica Luminous Charging Case è stata completamente ripensata. Con una silhouette simmetrica che richiama un prezioso portagioie, sfoggia una finitura lucida ottenuta con trattamento NCVM, capace di catturare la luce in modo scenografico. Anche lo spazio interno è maggiore e questo rende l'inserimento degli auricolari più naturale, lasciando posto persino per custodire piccoli oggetti personali, o gli accessori specifici per decorare l'archetto. Di contro però, risulta meno comoda da tenere in tasca proprio per via della sua forma sferica. FreeClip 2S a confronto con le FreeClip 2 (a sinistra)

Esperienza d'uso L'esperienza quotidiana con questi HUAWEI FreeClip 2S è positiva anche durante lunghe sessioni di utilizzo. La sensazione all'orecchio è di totale leggerezza, tanto da finire spesso per dimenticarsi di avere indosso degli auricolari. Un vantaggio pratico non da poco è il sistema di adattamento automatico dei canali destro e sinistro. Il posizionamento è inoltre personalizzabile: per l'uso quotidiano è consigliato tenere il Comfort Bean in posizione livellata, mentre per le attività più dinamiche può essere fatto scivolare leggermente più in basso per una tenuta più sicura. Rimane, come ogni auricolare open-ear, meno indicato per sport ad alto impatto come la corsa ad alta velocità rispetto a soluzioni in-ear. Anche in palestra, la stabilità non è massima durante gli esercizi a terra. L'interazione fisica è molto semplice L'interazione fisica è tra le più intuitive della categoria: l'intera superficie dell'auricolare (acoustic ball, archetto C-bridge o comfort bean) risponde ai comandi. Un doppio tocco avvia o mette in pausa la musica, un triplo tocco passa al brano successivo, e uno scorrimento del dito verso l'alto o verso il basso regola il volume. A questi si aggiungono i controlli di movimento della testa: un cenno con il capo per rispondere alla chiamata, uno scuotimento per rifiutarla, utili soprattutto quando si hanno le mani occupate, e l'avvio di Gemini/Siri al tocco prolungato del comfort bean. Gli auricolari monitorano il rumore circostante per regolare il volume in tempo reale, ad esempio passando da un ambiente rumoroso a uno più silenzioso. Non siamo ancora a livelli di perfezione, ma tante volte questo sistema ci ha evitato di dover regolare manualmente il volume mandando indietro gli ultimi secondi del podcast in riproduzione. Il sistema Reverse Sound Field riduce inoltre la dispersione del suono verso l'esterno, limitando la possibilità che chi si trova nelle vicinanze percepisca l'audio in ascolto, anche a volume sostenuto. I FreeClip 2S sono molto stabili nell'orecchio La connettività è gestita tramite la doppia connessione simultanea Cross-OS, che permette di accoppiare gli auricolari contemporaneamente a computer e smartphone (iOS, Android o Windows), passando automaticamente da un dispositivo all'altro in caso di chiamata in arrivo durante uno streaming audio dal PC. Per le chiamate, il sistema a 3 microfoni (due classici più un sensore di conduzione ossea VPU) lavora con una NPU dedicata per isolare la voce dai rumori di fondo, con buoni risultati anche in ambienti esterni rumorosi. Completa il quadro il supporto all'audio spaziale illimitato, una delle funzioni più interessanti di questa generazione: attivabile tramite aggiornamento OTA, sfrutta un sensore di movimento IMU a sei assi per il tracciamento della testa, ricreando un campo sonoro tridimensionale che si adatta in tempo reale ai movimenti di chi ascolta. La funzione è pensata soprattutto per la visione di film e contenuti multimediali, dove la sensazione di profondità e direzionalità del suono contribuisce a un'esperienza più immersiva rispetto al classico ascolto stereo.

Conclusioni Prezzo 229 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Con le FreeClip 2S, Huawei affina una formula già chiara: l'ergonomia prima di tutto, senza rincorrere rivoluzioni acustiche. L'ascolto adattivo intelligente aiuta finalmente a gestire meglio gli ambienti rumorosi, storico tallone d'Achille del design open-ear, mentre la nuova finitura lucida aggiunge un tocco più ricercato. Restano l'alternativa naturale per chi non ama i gommini in-ear, questa volta con meno compromessi; il prezzo, però, rimane piuttosto alto.