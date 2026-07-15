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Lo smartphone realme 16 Pro Plus è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone realme 16 Pro Plus a prezzo scontato. Utilizzando il seguente codice potrai risparmiare ulteriormente e spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/07/2026
realme 16 Pro Plus

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il realme 16 Pro Plus da 256 GB è disponibile su AliExpress a partire da 376,48 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ottima autonomia e buone prestazioni

Questo smartphone è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a memoria LPDDR5 per garantirti gioco e multitasking senza interruzioni. La batteria Titan ha un'ottima capacità di 7.000 mAh con ricarica ultra-rapida da 80 W. Il display AMOLED da 6,8" ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz con cornici ultrasottili da 1,62 mm e protezione Corning Gorilla Glass 7i.

realme 16 Pro Plus
realme 16 Pro Plus

Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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