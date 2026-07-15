Lo smartphone realme 16 Pro Plus è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il realme 16 Pro Plus da 256 GB è disponibile su AliExpress a partire da 376,48 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Ottima autonomia e buone prestazioni
Questo smartphone è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a memoria LPDDR5 per garantirti gioco e multitasking senza interruzioni. La batteria Titan ha un'ottima capacità di 7.000 mAh con ricarica ultra-rapida da 80 W. Il display AMOLED da 6,8" ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz con cornici ultrasottili da 1,62 mm e protezione Corning Gorilla Glass 7i.
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.