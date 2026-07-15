POCO F7 5G in sconto su AliExpress: buone prestazioni e autonomia

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO F7 5G da 512 GB a 371,52 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche
Prima di tutto, lo smartphone monta un processore Snapdragon 8s Gen 4, quindi potrai tranquillamente giocare o eseguire altre attività senza alcun intoppo, grazie a prestazioni fluide. La batteria ha invece una buona capacità di 6.500 mAh, mentre il display da 6,83" ha una luminosità di picco di 3.200 nit con tecnologia Sunlight Display 4.0.
Per quanto riguarda il gaming, la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 offre miglioramenti con risoluzione 1.5K Super Resolution e Smart Frame Rate fino a 120 FPS (ad esempio con Genshin Impact). Infine, il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 50 MP con OIS. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.