WhatsApp, il nuovo widget incubo di chi odia i vocali: permetterà di inviare audio a più contatti con un clic

Questa evoluzione rappresenta un netto cambio di rotta rispetto all'attuale filosofia dell'applicazione, che ha sempre costretto l'utente a entrare in una singola conversazione per avviare la registrazione, limitando la condivisione di massa.

WhatsApp è pronta a stravolgere ancora una volta il modo in cui gestiamo la nostra comunicazione quotidiana su smartphone. All'interno dell'ultima versione beta per il sistema operativo Android sono presenti novità su una funzione inedita, studiata per rendere l'invio dei messaggi vocali incredibilmente più rapido ed efficiente. Si tratta di un widget interattivo che consentirà di registrare un file audio direttamente dalla schermata principale del telefono e di recapitarlo a più persone contemporaneamente, con una sola e rapida operazione.

Il widget, individuato nella build di test per Android già un mese fa, è ora più rifinito e si presenta con una griglia iniziale dalle dimensioni compatte e facilmente riposizionabile sulla schermata del proprio dispositivo. Un semplice tocco sull'icona darà il via immediato alla registrazione della nota vocale, aprendo una mini-interfaccia fluttuante dotata di tutti i controlli essenziali, inclusi i tasti per mettere temporaneamente in pausa la cattura del suono, riprenderla in un secondo momento o annullarla del tutto prima dell'invio finale.

Il nuovo super widget per i vocali

Una volta terminato il messaggio, nvece di dover inoltrare manualmente l'audio registrato saltando da una chat all'altra, WhatsApp mostrerà una schermata di selezione rapida in cui l'utente potrà spuntare contemporaneamente i nomi di diversi contatti o gruppi. Confermando l'azione, lo stesso file vocale verrà recapitato istantaneamente a tutti i destinatari selezionati, azzerando i tempi morti e velocizzando la diffusione di avvisi di lavoro, aggiornamenti familiari o comunicazioni di emergenza.

La comodità di questa nuova opzione porta con sé inevitabili riflessioni sull'uso responsabile della piattaforma. Negli ultimi anni Meta ha investito ingenti risorse per limitare la viralità dei messaggi e contrastare lo spam selvaggio dei bot commerciali. Rendere così immediata la diffusione di un singolo file audio a una moltitudine di persone rischia di aprire la strada a un aumento incontrollato delle notifiche moleste e della stanchezza da ascolto che già affligge moltissimi utenti.

Per scongiurare il pericolo di un abuso di massa, si ipotizza che gli sviluppatori imporranno un limite rigoroso al numero massimo di destinatari selezionabili per ogni singolo invio tramite widget, preservando l'utilità pratica della funzione senza trasformarla in uno strumento di disturbo di massa.

La novità rimarrà in ogni caso un'opzione del tutto facoltativa per l'utente, che dovrà decidere autonomamente se aggiungere il widget alla propria schermata Home o se continuare a utilizzare il classico metodo di registrazione all'interno delle singole chat. Pur trovandosi ancora in una fase embrionale di sviluppo e privo di una data di rilascio ufficiale per il grande pubblico, questo strumento promette di abbattere sensibilmente le barriere comunicative di Android, regalando ai professionisti e alle famiglie una scorciatoia senza precedenti.