Electronic Arts sta per chiudere i server di Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Electronic Arts ha annunciato la chiusura dei server di Plants vs. Zombies: Garden Warfare . Al momento è stata annunciata la chiusura solo per una piattaforma, ma è probabile che presto ne seguano altre, con il classico effetto a cascata che caratterizza simili decisioni. Il gioco di suo risale al 2014, quindi 12 anni fa, ed ha evidentemente esaurito il suo ciclo di vita.

Un altro addio

Come sempre, Electronic Arts non ha fatto annunci ufficiali in merito, ma ha aggiorato la sua pagina dedicata alla chiusura dei servizi online aggiungendo Plants vs. Zombies: Garden Warfare. I server inizieranno a essere disattivati il 28 aprile, ma per ora soltanto su PlayStation 3. È probabile che in seguito vengano chiusi anche quelli per Xbox 360. I server PC, PlayStation 4 e Xbox One potrebbero restare attivi più a lungo, anche se di solito quando la chiusura inizia su una piattaforma, le altre seguono a breve.

Senza annunci ufficiali non è possibile sapere il perché della chiusura, anche se non è difficile immaginare che un gioco così vecchio non sia più molto giocato. Probabile che i costi di mantenimento dei server superino ormai i ricavi generati.

Per chi non lo conoscesse, Plants vs. Zombies: Garden Warfare è uno sparatutto multiplayer in terza persona con elementi tower defense sviluppato da PopCap Vancouver e pubblicato da EA. È il terzo capitolo della serie Plants vs. Zombies e nel 2016 ha ricevuto un seguito, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.