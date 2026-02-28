0

Anche il remake di Myst sembrerebbe in arrivo su PS5

Dopo Riven, anche i trofei di una potenziale versione PS5 del remake di Myst sono apparsi in rete, suggerendo l'arrivo di entrambi i giochi su console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
Un'ambientazione del remake di Myst
Myst
Myst
News Video Immagini

Come segnalato da Gematsu, il remake di Myst, l'apprezzata avventura grafica del 1993 firmata Cyan Productions, potrebbe approdare presto su PS5.

Sono infatti comparsi i Trofei di questa versione su PocketPSN, un portale che attinge direttamente al backend del PlayStation Network e che riporta informazioni normalmente non visibili agli utenti. Non è una conferma ufficiale, ma si tratta comunque di un indizio piuttosto solido.

I remake di Myst e Riven in arrivo sotto forma di raccolta su PS5?

L'avvistamento arriva pochi giorni dopo che in maniera praticamente identica era stata scovata la lista dei trofei anche del remake di Riven, il sequel di Myst. L'ipotesi dunque è che entrambi i giochi siano in dirittura d'arrivo, magari anche sotto forma di una raccolta che include entrambi.

Inoltre, non possiamo escludere che i due giochi siano in arrivo anche su Nintendo Switch 2 e di Riven su Xbox (il remake di Myst è già disponibile da anni), una scelta che avrebbe senso dal punto di vista commerciale. Per averne la certezza, però, non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Cyan Productions nei prossimi giorni o settimane.

Il remake di Myst è stato aggiornato gratuitamente con l'aggiunta di Age of Rime Il remake di Myst è stato aggiornato gratuitamente con l'aggiunta di Age of Rime

I remake di Myst e Riven sono stati pubblicati rispettivamente nel 2021 e nel 2024, ricostruendo completamente gli ambienti in 3D e sostituendo le immagini statiche originali con mondi esplorabili in continuità, illuminazione dinamica e audio spaziale più ricco. L'interazione con meccanismi e pannelli diventa fisica e naturale, alcuni enigmi sono stati adattati al nuovo spazio tridimensionale e l'interfaccia risulta più chiara e moderna. Se volete saperne di più vi rimandiamo alle nostre recensioni di Myst e Riven.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Anche il remake di Myst sembrerebbe in arrivo su PS5