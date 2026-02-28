Anche il remake di Myst sembrerebbe in arrivo su PS5

Sono infatti comparsi i Trofei di questa versione su PocketPSN, un portale che attinge direttamente al backend del PlayStation Network e che riporta informazioni normalmente non visibili agli utenti. Non è una conferma ufficiale, ma si tratta comunque di un indizio piuttosto solido.

I remake di Myst e Riven in arrivo sotto forma di raccolta su PS5?

L'avvistamento arriva pochi giorni dopo che in maniera praticamente identica era stata scovata la lista dei trofei anche del remake di Riven, il sequel di Myst. L'ipotesi dunque è che entrambi i giochi siano in dirittura d'arrivo, magari anche sotto forma di una raccolta che include entrambi.

Inoltre, non possiamo escludere che i due giochi siano in arrivo anche su Nintendo Switch 2 e di Riven su Xbox (il remake di Myst è già disponibile da anni), una scelta che avrebbe senso dal punto di vista commerciale. Per averne la certezza, però, non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Cyan Productions nei prossimi giorni o settimane.

I remake di Myst e Riven sono stati pubblicati rispettivamente nel 2021 e nel 2024, ricostruendo completamente gli ambienti in 3D e sostituendo le immagini statiche originali con mondi esplorabili in continuità, illuminazione dinamica e audio spaziale più ricco. L'interazione con meccanismi e pannelli diventa fisica e naturale, alcuni enigmi sono stati adattati al nuovo spazio tridimensionale e l'interfaccia risulta più chiara e moderna. Se volete saperne di più vi rimandiamo alle nostre recensioni di Myst e Riven.