Cleared Hot si aggiorna con un migliore supporto per Steam Deck e con una revisione del rampino

Attualmente il gioco si trova in Accesso Anticipato su Steam e sta per ricevere il Chapter 1B, che introdurrà tanti nuovi contenuti, come diverse missioni aggiuntive per la modalità Arcade e un maggior supporto per Steam Deck .

Cleared Hot è il più convincente seguito spirituale di Desert Strike che sia mai stato realizzato. Per i fan starebbe benissimo nella serie. Visto il buon successo, il team di sviluppo, Not Knowing Corporation, sta continuando a supportarlo, aggiungendo caratteristiche e novità .

Rampino che passione

Una delle novità più interessanti, è la revisione del rampino. Come nei titoli originali, l'elicottero è dotato di un rampino azionato da verricello con cui raccogliere oggetti dal terreno. Grazie alla fisica di Cleared Hot, però, si possono anche sollevare soldati nemici e scaraventarli via, oppure agganciare casse e trasformare il velivolo in una palla da demolizione volante. Addirittura è possibile afferrare missili nemici in volo e rispedirli al mittente.

Cleared Hot ha diversi scenari

Finora il rampino non aveva funzionato troppo bene, perché i missili rispediti al mittente non causavano grossi danni e, oltretutto, non era possibile usarlo con tutti. Con l'aggiornamento Chapter 1B le cose cambieranno, perché sarà possibile mirare meglio i missili e il danno sarà moltiplicato per tre. Insomma, non è facile acchiappare un missile al volo e lanciarlo con precisione, ma per chi riesce ora la ricompensa vale decisamento lo sforzo.

L'update porterà anche altri miglioramenti: prestazioni aumentate del 30% su Steam Deck, nuove missioni arcade opzionali e un nuovo sistema di simulazione dei liquidi molto più spettacolare e interattiva.

Per altre aggiunte, come un nuovo elicottero e lo scenario della giungla, bisognerà aspettare il Chapter 2. Il Chapter 1B arriverà il 17 marzo.