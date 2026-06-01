Chivalware è un'avventura roguelite in un medioevo digitale: la demo è disponibile ora

Il publisher The Arcade Crew (Drop Duchy, Abyssus) e lo sviluppatore Regal Pigeon Games hanno annunciato Chivalware, un'avventura roguelite che fonde combattimenti su griglia in tempo reale e un sistema basato sull'abbinamento di tessere.

È inoltre disponibile una demo su Steam che include il primo bioma del gioco, il primo boss, il personaggio giocabile, il Disk Knight e persino a una modalità a difficoltà elevata. Il team ha pubblicato un trailer che potete vedere poco sotto. L'uscita è prevista per l'autunno su PC.