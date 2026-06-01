Chivalware è un'avventura roguelite in un medioevo digitale: la demo è disponibile ora

Il publisher The Arcade Crew (Drop Duchy, Abyssus) e lo sviluppatore Regal Pigeon Games hanno annunciato Chivalware, un'avventura roguelite che fonde combattimenti su griglia in tempo reale e un sistema basato sull'abbinamento di tessere.
È inoltre disponibile una demo su Steam che include il primo bioma del gioco, il primo boss, il personaggio giocabile, il Disk Knight e persino a una modalità a difficoltà elevata. Il team ha pubblicato un trailer che potete vedere poco sotto. L'uscita è prevista per l'autunno su PC.
Il trailer di Chivalware
In Chivalware vestiamo i panni di un Disk Knight in un mondo in cui il digitale incontra il medievale, popolato da stravaganti cittadini. Il nostro compito è sconfiggere il Re, impazzito a causa del potere e di anni di isolamento: mentre ci faremo strada verso il castello, strani glitch inizieranno ad apparire.
Le battaglie in tempo reale ci chiedono di combinare gruppi di tre tessere, per sconfiggere gli avversari. Ad ogni avventura possiamo sbloccare in modo definitivo nuovi oggetti, armi e Disk Knight giocabili, tramite i quali definire il proprio stile di gioco. Ci sono quattro biomi e un totale di otto boss da affrontare.
Il gioco viene presentato dagli sviluppatori come "facile da approcciare, ma una vera sfida da padroneggiare" e come un "omaggio alle avventure tattiche più amate della storia dei videogiochi", con una serie di evoluzioni che modernizzano la formula.
Se Chivalware vi incuriosisce, ecco la recensione di Drop Duchy: uno strategico roguelite che guarda a Tetris.
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