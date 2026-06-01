Annunciato Theos: Cities of Myth, è un city builder strategico mitologico dal team di Pharaoh: A New Era

Il progetto è sviluppato da Triskell Interactive, lo studio autore di Pharaoh: A New Era , e si presenta come un omaggio moderno ai grandi city builder degli anni Duemila, arricchito da meccaniche attuali e da un'impostazione più profonda e flessibile. Qui sotto trovate ulteriori dettagli e il primo trailer ufficiale.

Dotemu ha annunciato Theos: Cities of Myth , un nuovo gestionale strategico con costruzione di città ispirato al pantheon della Grecia antica. Il lancio è previsto nel 2026 su PC.

I primi dettagli

In Theos: Cities of Myth ogni città rappresenta un tributo a una divinità specifica: Atena, Ares e altre cinque figure del pantheon greco. Soddisfare i desideri del proprio dio - costruendo strutture dedicate o compiendo determinate azioni - garantirà benedizioni, eroi speciali e personaggi illustri pronti a unirsi alla società del giocatore. Allo stesso tempo sarà necessario gestire i bisogni quotidiani dei cittadini, tra cibo, alloggi, cultura ed eventi, perché l'ira divina può ribaltare anche la città più prospera.

Il gioco offrirà decine di ore di contenuti tra scenari, missioni e una modalità sandbox altamente personalizzabile, il tutto ambientato in una versione mitologica della Grecia antica. Torna anche la suite di strumenti di costruzione apprezzata in Pharaoh: A New Era, pensata per permettere anche ai neofiti di progettare città complesse, dai templi monumentali ai percorsi pedonali più minuti.

Rispetto ai classici del genere, Theos: Cities of Myth introduce nuove meccaniche strategiche: sarà possibile creare un esercito per difendersi dai rivali o conquistarne le colonie in battaglie in tempo reale, trasformare un piccolo insediamento in un impero commerciale e attirare eroi leggendari grazie a una città ben progettata e a un dio soddisfatto. Maggiori dettagli, inclusa una data di uscita più precisa arriveranno nel corso dei prossimi mesi, inclusa una data di uscita più precisa.