Chivalware: The Arcade Crew è un roguelite a griglia che mescola medievale e cyberpunk

Il gioco è atteso su PC entro l'autunno 2026. Per tutti coloro che fossero interessati, c'è una demo gratuita , scaricabile su Steam a partire da oggi.

The Arcade Crew, publisher indie con sede a Parigi noto per aver portato sul mercato titoli come Drop Duchy (lo abbiamo appena recensito ) e Abyssus, ha annunciato Chivalware, nuovo roguelite sviluppato in solitaria da Max Roberts , in arte Regal Pigeon Games.

Un mix di meccaniche: griglia, abbinamento e azione in tempo reale

Il sistema di combattimento di Chivalware si articola su tre livelli sovrapposti. Il giocatore si muove su una griglia rettangolare, schivando gli attacchi dei nemici in tempo reale. Parallelamente, le caselle della metà sinistra della griglia sono colorate e il giocatore deve "consumare" tre o più tessere dello stesso tipo per ricaricare l'energia delle armi a sua disposizione. Infine, deve colpire i nemici con queste armi, stando attento a scegliere quella giusta in base sia alle difese avversarie, sia al tipo di attacco richiesto. Ogni arma, infatti, non solo infligge dei danni specifici, ma ha anche un'area di impatto specifica che potrebbe renderla adatta agli scontri ravvicinati o ai danni ad area.

Tutto ruota intorno ai tre colori della griglia. Questi non indicano il tipo di danno, ma corrispondono sia agli slot nei quali posizioniamo un'arma, sia alle difese nemiche. Il colore del tris consumato determina l'arma che equipaggeremo, che a sua volta non andrà usata contro i nemici protetti dallo scudo di quello stesso colore.

Il gameplay è decisamente più complesso da spiegare, che da padroneggiare: una volta che impareremo che le caselle gialle riempiono l'energia dell'arma che abbiamo messo nello slot giallo e che non dovremo usarla contro i nemici con lo scudo di quel colore, allora non resterà altro che concentrarsi sulla difesa e sullo schivare i proiettili nemici.

Le armi possono essere abbinate a uno qualsiasi dei colori della griglia

La sensazione che si ha in alcuni momenti più concitati è quella di danzare coi nemici, coi nostri momenti che si allineano progressivamente a quelli avversari e alla colonna sonora. Si tratta di un elemento sul quale lo sviluppatore punta molto, anche se avremmo preferito fosse più dinamico e non semplicemente il giocatore che deve sincronizzarsi con la musica per trovare il giusto ritmo.

Il riferimento dichiarato, per chi ha qualche anno di esperienza alle spalle, è Mega Man Battle Network: quella serie GBA di Capcom che tra il 2001 e il 2006 aveva costruito un sistema di combattimento su griglia 3×3 mescolando azione in tempo reale e selezione di chip-carta, e che ancora oggi viene citata come punto di riferimento praticamente ineguagliato per originalità. Chivalware riprende quella logica di fondo - muoversi su una griglia mentre si gestisce in parallelo una risorsa da selezionare e attivare - e la innesta in una struttura roguelite moderna.