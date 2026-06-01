Chivalware: The Arcade Crew è un roguelite a griglia che mescola medievale e cyberpunk

The Arcade Crew, publisher indie con sede a Parigi noto per aver portato sul mercato titoli come Drop Duchy (lo abbiamo appena recensito) e Abyssus, ha annunciato Chivalware, nuovo roguelite sviluppato in solitaria da Max Roberts, in arte Regal Pigeon Games.
Il gioco è atteso su PC entro l'autunno 2026. Per tutti coloro che fossero interessati, c'è una demo gratuita, scaricabile su Steam a partire da oggi.
Un mix di meccaniche: griglia, abbinamento e azione in tempo reale
Il sistema di combattimento di Chivalware si articola su tre livelli sovrapposti. Il giocatore si muove su una griglia rettangolare, schivando gli attacchi dei nemici in tempo reale. Parallelamente, le caselle della metà sinistra della griglia sono colorate e il giocatore deve "consumare" tre o più tessere dello stesso tipo per ricaricare l'energia delle armi a sua disposizione. Infine, deve colpire i nemici con queste armi, stando attento a scegliere quella giusta in base sia alle difese avversarie, sia al tipo di attacco richiesto. Ogni arma, infatti, non solo infligge dei danni specifici, ma ha anche un'area di impatto specifica che potrebbe renderla adatta agli scontri ravvicinati o ai danni ad area.
Tutto ruota intorno ai tre colori della griglia. Questi non indicano il tipo di danno, ma corrispondono sia agli slot nei quali posizioniamo un'arma, sia alle difese nemiche. Il colore del tris consumato determina l'arma che equipaggeremo, che a sua volta non andrà usata contro i nemici protetti dallo scudo di quello stesso colore.
Il gameplay è decisamente più complesso da spiegare, che da padroneggiare: una volta che impareremo che le caselle gialle riempiono l'energia dell'arma che abbiamo messo nello slot giallo e che non dovremo usarla contro i nemici con lo scudo di quel colore, allora non resterà altro che concentrarsi sulla difesa e sullo schivare i proiettili nemici.
La sensazione che si ha in alcuni momenti più concitati è quella di danzare coi nemici, coi nostri momenti che si allineano progressivamente a quelli avversari e alla colonna sonora. Si tratta di un elemento sul quale lo sviluppatore punta molto, anche se avremmo preferito fosse più dinamico e non semplicemente il giocatore che deve sincronizzarsi con la musica per trovare il giusto ritmo.
Il riferimento dichiarato, per chi ha qualche anno di esperienza alle spalle, è Mega Man Battle Network: quella serie GBA di Capcom che tra il 2001 e il 2006 aveva costruito un sistema di combattimento su griglia 3×3 mescolando azione in tempo reale e selezione di chip-carta, e che ancora oggi viene citata come punto di riferimento praticamente ineguagliato per originalità. Chivalware riprende quella logica di fondo - muoversi su una griglia mentre si gestisce in parallelo una risorsa da selezionare e attivare - e la innesta in una struttura roguelite moderna.
La struttura roguelite: sbloccabili, biomi e classifica
Ogni partita si sviluppa attraverso quattro biomi distinti, con otto boss complessivi. La struttura è quella tipica del genere roguelite: si progredisce finché si può, e ogni tentativo consente di sbloccare risorse e progressi che consentono di diventare sempre più forti e di andare sempre più avanti.
C'è però un elemento che inverte parzialmente questa logica: portare a termine una run non azzera semplicemente il percorso, ma introduce nuove sfide che rendono i tentativi successivi più complessi. Un sistema che dovrebbe incentivare ad imparare a giocare e non solo ad accumulare nuovi oggetti e abilità.
La versione demo disponibile su Steam mette a disposizione il primo bioma e il primo boss, grazie ai quali cominciare a fraternizzare col sistema di gioco e accumulare i primi potenziamenti.
Armi a dischetto floppy e cavalieri cyber-medievali
L'ambientazione mette in scena un mondo che mescola estetica medievale e un immaginario informatico attraverso una grafica 2D semplice, ma piacevole, apparentemente ispirata allo stile di Castle Crashers. Il giocatore veste i panni di un Disco Knight, un cavaliere in grado di scaricare potenziamenti, armi e cure attraverso i floppy disk che incontrerà lungo il suo percorso, incaricato di abbattere il re del regno, impazzito dopo anni di isolamento e corruzione. Man mano che ci si avvicina al castello, emergono anomalie nel sistema - "glitch" - che suggeriscono che l'autore ha voluto anche creare un intreccio più complesso di quanto apparentemente necessario.
Regal Pigeon Games e Neophyte
Regal Pigeon Games è lo studio - di fatto il singolo sviluppatore - di Max Roberts, con base a Hong Kong. Il suo unico titolo precedente è Neophyte, un roguelite action con combattimento hack-and-slash e magie intercambiabili, sviluppato nell'ambito di Quarterly Made Games, un collettivo di sviluppo indipendente locale che si propone di completare progetti personali in tre mesi. Neophyte è disponibile su Steam in Accesso Anticipato dal 2022 e ha raccolto valutazioni largamente positive, con oltre 600 recensioni e un punteggio che si attesta intorno al 90% di giudizi favorevoli.
Questa volta, però, dietro il processo c'è The Arcade Crew, il ramo di Publishing indie di Dotemu, una realtà indie fondata nel 2018 a Parigi che raccoglie studi in Brasile, Paesi Bassi e Francia con una spiccata attenzione all'estetica retro.
Chivalware sembra un progetto molto interessante, dallo stile accattivante e dal gameplay dinamico, ma con una componente strategica ben amalgamata su di una struttura roguelite. Sarà interessante vedere come l'avventura del Disco Knight evolverà una volta arrivata nei negozi e se riuscirà a mantenere alto l'interesse per tutta l'esperienza.
CERTEZZE
- Stile piacevole
- Componente strategica interessante
- Gameplay dinamico, ma con un pizzico di strategia
DUBBI
- La musica avrebbe potuto avere un ruolo ancora più centrale
- Riuscirà a farsi largo tra tutti questi roguelite?
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