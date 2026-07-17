Migliora la dissipazione del tuo PC con il Thermalright Frozen Magic 360: risparmia con il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del dissipatore Thermalright: con l'applicazione del codice sconto ITVS011 è possibile risparmiare 11€ per un prezzo finale 79,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il dissipatore Thermalright a liquido è una soluzione pensata per garantire un raffreddamento efficace dei processori, mantenendo allo stesso tempo un funzionamento silenzioso e affidabile. Grazie al sistema All-In-One con radiatore da 360 mm, offre una grande superficie di dissipazione ideale per gestire anche configurazioni ad alte prestazioni.