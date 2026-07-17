Migliora la dissipazione del tuo PC con il Thermalright Frozen Magic 360: risparmia con il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del dissipatore Thermalright: con l'applicazione del codice sconto ITVS011 è possibile risparmiare 11€ per un prezzo finale 79,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il dissipatore Thermalright a liquido è una soluzione pensata per garantire un raffreddamento efficace dei processori, mantenendo allo stesso tempo un funzionamento silenzioso e affidabile. Grazie al sistema All-In-One con radiatore da 360 mm, offre una grande superficie di dissipazione ideale per gestire anche configurazioni ad alte prestazioni.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Il radiatore è realizzato in alluminio ad alta densità, progettato per migliorare lo smaltimento del calore e mantenere temperature più stabili durante sessioni di gioco, lavori pesanti o utilizzi prolungati. Il sistema include tre ventole da 120 mm a basso rumore, capaci di garantire un buon flusso d'aria riducendo al minimo il disturbo acustico.
Dal punto di vista estetico, il dissipatore integra un sistema di illuminazione ARGB personalizzabile tramite connettore 3 PIN 5V, permettendo di creare effetti luminosi coordinati con il resto della configurazione del PC.
La pompa è progettata per offrire durata e continuità nel tempo, con una vita operativa dichiarata fino a 40.000 ore, assicurando affidabilità anche dopo numerose ore di utilizzo.