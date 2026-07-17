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Migliora la dissipazione del tuo PC con il Thermalright Frozen Magic 360: risparmia con il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del dissipatore Thermalright con l'applicazione di un codice sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/07/2026
Dissipatore Thermalright

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del dissipatore Thermalright: con l'applicazione del codice sconto ITVS011 è possibile risparmiare 11€ per un prezzo finale 79,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il dissipatore Thermalright a liquido è una soluzione pensata per garantire un raffreddamento efficace dei processori, mantenendo allo stesso tempo un funzionamento silenzioso e affidabile. Grazie al sistema All-In-One con radiatore da 360 mm, offre una grande superficie di dissipazione ideale per gestire anche configurazioni ad alte prestazioni.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il radiatore è realizzato in alluminio ad alta densità, progettato per migliorare lo smaltimento del calore e mantenere temperature più stabili durante sessioni di gioco, lavori pesanti o utilizzi prolungati. Il sistema include tre ventole da 120 mm a basso rumore, capaci di garantire un buon flusso d'aria riducendo al minimo il disturbo acustico.

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Dal punto di vista estetico, il dissipatore integra un sistema di illuminazione ARGB personalizzabile tramite connettore 3 PIN 5V, permettendo di creare effetti luminosi coordinati con il resto della configurazione del PC.

La pompa è progettata per offrire durata e continuità nel tempo, con una vita operativa dichiarata fino a 40.000 ore, assicurando affidabilità anche dopo numerose ore di utilizzo.

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