Kingdom Come: Deliverance II è in sconto al 63%: l'offerta scade tra pochissimi giorni

Se sei alla ricerca di un nuovo GDR, Kingdom Come: Deliverance II per PC è attualmente su Instant Gaming a 21,95 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA), permettendoti di risparmiare fino al 63%. Ti suggeriamo di approfittarne, però, dato che questa offerta fa parte delle promozioni El Dorado Summer Sales, che termineranno il 27 luglio. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un GDR coinvolgente
Se cerchi un'avventura che possa intrattenerti per molte ore, con un ricco cast di personaggi e una storia coinvolgente, questo gioco è perfetto per te. La trama ruota attorno a una serie di temi come il tradimento e la vendetta. Il sistema di gioco è unico ed emozionante, con trama, personaggi e dialoghi di altissimo livello e un mondo di gioco che toglie il fiato. I numerosi miglioramenti apportati lo rendono ancora più coinvolgente del predecessore e saprà intrattenerti per tantissime ore.
Tuttavia, i veterani potrebbero trovarlo troppo facile. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.