Kingdom Come: Deliverance II è in sconto al 63%: l'offerta scade tra pochissimi giorni

Se sei alla ricerca di un nuovo GDR, Kingdom Come: Deliverance II per PC è attualmente su Instant Gaming a 21,95 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA), permettendoti di risparmiare fino al 63%. Ti suggeriamo di approfittarne, però, dato che questa offerta fa parte delle promozioni El Dorado Summer Sales, che termineranno il 27 luglio . Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un GDR coinvolgente

Se cerchi un'avventura che possa intrattenerti per molte ore, con un ricco cast di personaggi e una storia coinvolgente, questo gioco è perfetto per te. La trama ruota attorno a una serie di temi come il tradimento e la vendetta. Il sistema di gioco è unico ed emozionante, con trama, personaggi e dialoghi di altissimo livello e un mondo di gioco che toglie il fiato. I numerosi miglioramenti apportati lo rendono ancora più coinvolgente del predecessore e saprà intrattenerti per tantissime ore.

Kingdom Come: Deliverance 2

Tuttavia, i veterani potrebbero trovarlo troppo facile. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.