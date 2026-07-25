ChatGPT Voice arriva su Windows e macOS con GPT-Live e permette di gestire le attività tramite la voce

OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento per le applicazioni desktop di ChatGPT, introducendo la modalità vocale avanzata basata su GPT-Live anche su Windows e macOS. La novità è disponibile con la versione 26.715 dell'applicazione e amplia le funzionalità già presentate nelle scorse settimane, portando l'interazione vocale direttamente sui computer.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono impartire comandi vocali a ChatGPT senza dover ricorrere alla tastiera. Il sistema è progettato per ascoltare le richieste, rispondere in modo naturale e svolgere contemporaneamente diverse operazioni, offrendo un'esperienza più fluida durante l'utilizzo del computer.