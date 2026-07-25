0

ChatGPT Voice arriva su Windows e macOS con GPT-Live e permette di gestire le attività tramite la voce

OpenAI porta GPT-Live nelle applicazioni desktop di ChatGPT per Windows e macOS. La nuova modalità vocale consente di controllare il computer.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/07/2026
Sam Altman

OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento per le applicazioni desktop di ChatGPT, introducendo la modalità vocale avanzata basata su GPT-Live anche su Windows e macOS. La novità è disponibile con la versione 26.715 dell'applicazione e amplia le funzionalità già presentate nelle scorse settimane, portando l'interazione vocale direttamente sui computer.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono impartire comandi vocali a ChatGPT senza dover ricorrere alla tastiera. Il sistema è progettato per ascoltare le richieste, rispondere in modo naturale e svolgere contemporaneamente diverse operazioni, offrendo un'esperienza più fluida durante l'utilizzo del computer.

ChatGPT Voice e la capacità di comunicare con l'utente

Secondo OpenAI, GPT-Live è in grado di parlare con l'utente, comprendere le istruzioni ricevute e coordinare il lavoro all'interno dell'applicazione nello stesso momento. L'azienda sottolinea inoltre che questa capacità di gestire più attività contemporaneamente rappresenta una differenza rispetto alle funzionalità attualmente offerte da Gemini Live.

La modalità vocale di Claude ora supporta Opus, Sonnet e italiano La modalità vocale di Claude ora supporta Opus, Sonnet e italiano

L'aggiornamento introduce anche alcuni miglioramenti dedicati alla gestione dei progetti locali. Attraverso il menu "Modifica progetto" è ora possibile creare più cartelle correlate all'interno dello stesso progetto, facilitando l'organizzazione dei file e delle attività.

Le funzionalità vocali possono essere utilizzate con Chat, Work e Codex, consentendo di interagire con questi strumenti esclusivamente attraverso la voce. Sui computer Mac viene inoltre aggiunta la possibilità di condividere la finestra attualmente in primo piano mediante AppShot.

#Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
ChatGPT Voice arriva su Windows e macOS con GPT-Live e permette di gestire le attività tramite la voce