ChatGPT Voice arriva su Windows e macOS con GPT-Live e permette di gestire le attività tramite la voce

OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento per le applicazioni desktop di ChatGPT, introducendo la modalità vocale avanzata basata su GPT-Live anche su Windows e macOS. La novità è disponibile con la versione 26.715 dell'applicazione e amplia le funzionalità già presentate nelle scorse settimane, portando l'interazione vocale direttamente sui computer.
Grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono impartire comandi vocali a ChatGPT senza dover ricorrere alla tastiera. Il sistema è progettato per ascoltare le richieste, rispondere in modo naturale e svolgere contemporaneamente diverse operazioni, offrendo un'esperienza più fluida durante l'utilizzo del computer.
ChatGPT Voice e la capacità di comunicare con l'utente
Secondo OpenAI, GPT-Live è in grado di parlare con l'utente, comprendere le istruzioni ricevute e coordinare il lavoro all'interno dell'applicazione nello stesso momento. L'azienda sottolinea inoltre che questa capacità di gestire più attività contemporaneamente rappresenta una differenza rispetto alle funzionalità attualmente offerte da Gemini Live.
L'aggiornamento introduce anche alcuni miglioramenti dedicati alla gestione dei progetti locali. Attraverso il menu "Modifica progetto" è ora possibile creare più cartelle correlate all'interno dello stesso progetto, facilitando l'organizzazione dei file e delle attività.
Le funzionalità vocali possono essere utilizzate con Chat, Work e Codex, consentendo di interagire con questi strumenti esclusivamente attraverso la voce. Sui computer Mac viene inoltre aggiunta la possibilità di condividere la finestra attualmente in primo piano mediante AppShot.
ChatGPT voice ricrea un vero e proprio dialogo
OpenAI ha lavorato anche sull'aspetto conversazionale dell'assistente. Durante il dialogo, ChatGPT Voice può utilizzare brevi espressioni come conferme vocali o interiezioni per rendere l'interazione più naturale e simile a una conversazione tra persone.
Una delle caratteristiche evidenziate dall'azienda riguarda la possibilità di continuare a dialogare con l'utente mentre il sistema esegue attività o ricerca informazioni in background.
Inoltre, ChatGPT Voice può creare immagini direttamente nella conversazione quando la richiesta lo richiede, come nel caso di alcune informazioni visuali. La distribuzione della nuova modalità vocale interessa gli abbonati ai piani Plus, Pro, Business, Edu ed Enterprise.