Call of Duty: Black Ops Cold War, il trailer della beta: inizierà fra pochi giorni

Call of Duty: Black Ops Cold War torna a mostrarsi in video con uno spettacolare trailer realizzato al fine di celebrare il lancio della beta, che inizierà fra pochi giorni con un'esclusiva temporale su PS4.

Come già riportato, le date della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War vedranno l'inizio dei test l'8 e 9 ottobre per gli utenti che hanno effettuato il preorder del gioco su PS4 o PS5.

Dopodiché si procederà gradualmente all'apertura della beta anche agli utenti PC e Xbox One, che potranno cominciare a giocare dal 15 al 16 ottobre in accesso anticipato e poi dal 17 al 19 con i test aperti a tutti.

Ricapitoliamo di seguito le date della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War: