PS5: la GPU è paragonabile a una NVIDIA RTX 2060 Super, secondo Digital Foundry

La GPU di PS5 è paragonabile a una NVIDIA RTX 2060 Super, secondo quanto dichiarato da Alex Battaglia di Digital Foundry, alla luce delle prestazioni della console Sony apprezzate nei primi video di gameplay.

Dopo aver realizzato un'accurata analisi dell'uso del ray tracing in Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Alex è intervenuto sul forum Resetera per spiegare appunto il perché abbia accostato PlayStation 5 a una RTX 2060 Super.

"Il paragone con una RTX 2060 Super non è stato arbitrario: sarà probabilmente una scheda video in grado di competere con PS5 nei giochi", ha scritto Battaglia. "Sto cercando di fare il punto sulle aspettative per la next-gen e questo video ne è un esempio sotto molteplici aspetti."

"Ripeto: la RTX 2060 Super è stata scelta perché sarà competitiva o paragonabile alla GPU di PS5, non perché è uguale. Lo ripeto: non perché la RTX 2060 Super è uguale alla GPU di PS5. Avremmo potuto utilizzare una RTX 2070 Super, ma dopo aver parlato con il team abbiamo ritenuto che la RTX 2060 Super fosse un termine di paragone migliore."

"Peraltro la RTX 2060 Super sarà la GPU che monterò in un PC per i miei video. Individuerò i settaggi console di volta in volta e li applicherò per vedere come girano i giochi in confronto a Xbox Series X e PS5, così da capire dove vanno a posizionarsi le nuove console nel panorama delle GPU per PC."

"In alcuni casi utilizzerò anche una GPU RDNA 2 di fascia media o magari la versione Ampere che sostituirà la 2060 Super quando uscirà. Andrà a sostituire le scheda video del mio PC di fascia media nei test, ovverosia una RX 580 e una GTX 1060."