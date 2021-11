PUBG: New State, recensione del nuovo battle royale gratuito per iOS e Android

Particolarmente atteso dagli appassionati di battle royale su iOS e Android, PUBG: New State non avrà certamente problemi a ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico, provando magari a superare gli straordinari numeri totalizzati in precedenza da PUBG Mobile .

Modalità

PUBG: New State, una sequenza dalla modalità Deathmatch

Partiamo dai contenuti, perché PUBG: New State non vuole limitarsi a riproporre unicamente le meccaniche battle royale che ben conosciamo, bensì tentare anche la strada più convenzionale dei deathmatch a squadre. C'è una mappa specifica per questa modalità, si chiama Station ed è disponibile in versione beta, il che significa che verrà sostanzialmente migliorata sulla base del feedback dei giocatori, ma per il momento non ci ha entusiasmato.

Tornando al concept tradizionale, gli scenari più ampi a disposizione sono due: Troi ed Erangel 2051. Apparentemente si tratta di due facce della stessa medaglia futuristica: nel primo caso una città con alcuni scorci moderni e suggestivi, nel secondo caso una landa prevalentemente desolata, quasi post-apocalittica, in cui la Erangel che conoscevamo è finita in pezzi.

Anche stavolta potremo percorrere le ambientazioni più rapidamente grazie a una serie di veicoli abbandonati, di cui due inediti: l'auto elettrica Volta e la moto Vulture. Naturalmente l'obiettivo è sempre lo stesso: cento giocatori si paracadutano nello scenario (rappresentato visivamente dall'alto con delle grosse scritte che indicano i vari distretti) e, una volta a terra, devono procurarsi armi e corazzature utili a eliminare tutti gli altri utenti, giocando da soli oppure all'interno di squadre.

Le opzioni sono certamente strabordanti: si va dalla possibilità di selezionare la visuale in terza o prima persona, regolare le opzioni grafiche per ottenere una qualità e un frame rate superiori sui dispositivi di fascia alta (ma su iPhone 12 Pro le impostazioni al massimo fanno salire rapidamente la temperatura) oppure personalizzare l'esperienza in vari modi andando a modificare i controlli e le tantissime icone che di default compaiono sullo schermo.